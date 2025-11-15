3.68 BYN
Харизма, открытость, необыкновенная энергетика - Лукашенко был частым гостем на радио в 90-е
Начало 90-х - время, когда не только радийщикам, всем пришлось учиться жить и работать заново.
Частым гостем на радио был глава государства, в то время народный депутат Верховного совета Александр Григорьевич Лукашенко.
"Он любил приходить только в женскую бригаду. Все-таки женщина больше располагает, можно рассказать обо всем. Чем он подкупал? Харизма, открытость, какая-то необыкновенная энергетика", - отметила радиожурналист Елена Швайко.
Валерий Радуцкий, директор международной радиостанции "Беларусь":
"Когда я попал в пул Президента, мне выдали телефон мобильный Nokia. Вот такой вот здоровый телефон. И мы тогда уже попробовали выходить на связь, выходить в эфир именно с этого телефона".
Елена Швайко, радиожурналист:
"У нас не было проблем, чтобы к нам не приходил министр на эфир. Вот сейчас это проблема вызвонить министра на эфир. Тогда они приходили сами".
В 90-е фокус внимания сместился на человека. Именно он в центре общественной жизни, которая мягко говоря “дала трещину” после распада Союза. Но то ли обстоятельства так сложились, то ли ситуация подвела, именно 90-е стали временем глобальных экспериментов на радио.
Валерий Радуцкий, директор международной радиостанции "Беларусь":
"Тогда верили, что "Радиофакт" именно приносит слушателям то, что они хотят узнать. Что происходит у нас в стране, что происходит в мире, что еще будет происходить. Знали, что в 7 утра все дома включают радио и слушают "Радиофакт".
Биография Белорусского радио - в одном фильме. Телеканал "Первый информационный" подготовил документальный метр к 100-летию отечественного радиоэфира. Как начиналась история длиной в целый век и кто влюбил в радио всю страну? Интервью с кумирами миллионов, медиаменеджерами и теми, кто сегодня в ответе за частоту. Исторические подробности, которых вы не найдете в учебниках по журналистике. Не пропустите документальный фильм "Слушая время"