Харизма, открытость, необыкновенная энергетика - Лукашенко был частым гостем на радио в 90-е

Начало 90-х - время, когда не только радийщикам, всем пришлось учиться жить и работать заново.

Частым гостем на радио был глава государства, в то время народный депутат Верховного совета Александр Григорьевич Лукашенко.

"Он любил приходить только в женскую бригаду. Все-таки женщина больше располагает, можно рассказать обо всем. Чем он подкупал? Харизма, открытость, какая-то необыкновенная энергетика", - отметила радиожурналист Елена Швайко.

Валерий Радуцкий, директор международной радиостанции "Беларусь":

"Когда я попал в пул Президента, мне выдали телефон мобильный Nokia. Вот такой вот здоровый телефон. И мы тогда уже попробовали выходить на связь, выходить в эфир именно с этого телефона".

Елена Швайко, радиожурналист:

"У нас не было проблем, чтобы к нам не приходил министр на эфир. Вот сейчас это проблема вызвонить министра на эфир. Тогда они приходили сами".

В 90-е фокус внимания сместился на человека. Именно он в центре общественной жизни, которая мягко говоря “дала трещину” после распада Союза. Но то ли обстоятельства так сложились, то ли ситуация подвела, именно 90-е стали временем глобальных экспериментов на радио.

Валерий Радуцкий, директор международной радиостанции "Беларусь":

"Тогда верили, что "Радиофакт" именно приносит слушателям то, что они хотят узнать. Что происходит у нас в стране, что происходит в мире, что еще будет происходить. Знали, что в 7 утра все дома включают радио и слушают "Радиофакт".