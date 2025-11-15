100 лет Белорусскому радио - как все начиналось

Радио менялось вслед за временем. Но неизменным всегда оставалось главное - рейтинг доверия к белорусским станциям. 15 ноября на протяжении всего дня Дом радио принимал звездных гостей и старых приятелей в телерадиомарафоне. Эмоции этого дня и небольшой экскурс по истории нашего радиовещания.

"Газета без бумаги и расстояний" - если вы подумали, что речь о производстве, то ошиблись лишь отчасти. Массовое производство информации - в каждое ухо - развернулось в БССР 100 лет и быстро ушло в народ. Репродуктор на всю деревню, а позже черная тарелка в каждом доме - самые доступные гаджеты эпохи радиомладенчества.

Антон Васюкевич, генеральный продюсер генерального продюсерского центра Белорусского радио:

"Современное блогерство, например, это тот же формат радио. Это все уже было, просто называется оно немножко по-другому. Или те же подкасты. Это форма классической радиопередачи либо с визуализацией, либо чисто с аудио. Я считаю, что очень серьезное преимущество такой новой современной формы то, что радио можно слушать отложено, т.е. в любое удобное время".

100 лет Белорусскому радио: как звучала эпоха? История на FM-волнах. Фильм "Слушая время" Биография белорусского радио - в одном фильме! Телеканал "Первый информационный" подготовил документальный фильм к 100-летию отечественного радиоэфира. Как начиналась история длиной в целый век? Кто влюбил в радио всю страну? - Интервью с кумирами миллионов, медиа-менеджерами и теми, кто сегодня отвечает за частоту. - Исторические подробности, которых не найдёте в учебниках по журналистике! Чистый звук без помех и четкая картинка - потому что РАДИО давно стало больше, чем просто радио. 4 часа назад

В годы Великой Отечественной войны Белорусское радио вещало в эвакуации

Самое удобное медиа и самое отзывчивое. Голоса дикторов во все времена волновали слушателей. Белорусское радио поднимало даже боевой дух в самые сложные героические годы для страны. Радиостанция "Советская Беларусь" вещала из Москвы для тех, кто оказался в фашистском кольце оккупации и просто для тех, кто сражался за Родину.

Анна Иваницкая, заместитель главного редактора радио "МИР" в Беларуси:

"Говорят, что радио продает внимание слушателям. Мне кажется, что самая драгоценная вообще плата за тот кусок работы, который мы делаем, это вызывать эмоции. Вот, как вы сказали, вызывать мурашки у людей".

В FМ-диапазоне можно отвести душу

Свое радио есть даже у "Радио Победа". Канал запустили в FM-диапазоне к 80-летию великой даты. И поняли, что формат нужен людям.

Вадим Шепет, главный редактор "Альфа радио", "Радио Победа":

"А вы знаете, сколько бы людей, живых ветеранов, еще бы послушали эти военные песни? И я сидел, и я не знал, что сказать. То есть радио оказалось востребованным. И это касается интернет пространства. Мы на 9 Мая в 2025 году вошли в топ-40 радиостанций даже в Российской Федерации".

Можно не только слушать, но и смотреть

Радио - это больше, чем радио. В том смысле, что сегодня принято его не только слушать, но и смотреть. У каждой уважающей себя радиостанции есть и интернет-трансляция. А у радиоканалов медиахолдинга даже теле.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании:

"Вообще сегодня телевидение и радио - это одно и то же. Сегодня радийные студии превращаются уже в телевизионные студии для того, чтобы работать в том числе и в интернете. Например, если взять радиостанции нашего холдинга, то сегодня суммарно количество подписчиков в интернете на площадках наших только бэтэшных радиостанций достигает практически миллиона".

Телеканал "Беларусь 3" перенял инициативу

Также как и 100 лет назад голос диктора ворвался в радиоэфир. Прямо у входа в Дом радио сегодня припарковалась "Рагнеда" (не волнуйтесь, речь идет о передвижной телевизионной станции).

Максим Угляница, заместитель генерального продюсера - главный директор главной дирекции Первого национального канала Белорусского радио:

"По хорошей радийной традиции, как мы всегда говорим, в свой юбилей мы, конечно, на рабочем месте. Потому что радио не может не работать, оно не может молчать, даже если ему в этот день100 лет. Поэтому для нас это нормально, для наших коллег. Мы часто в какие-то праздники в эфире работаем. Есть ощущение праздника, очень много поздравлений от обычных людей, наших слушателей, от высоких государственных органов, от самых разных организаций. Да, очень приятно".

Как водится у всех сотрудников медиа, праздник - повод поработать. Поэтому юбилей отметили ударно - 12 часов эфирного вещания. В свете софитов, наконец-то, голоса эпохи и, разумеется, звездные гости, чья популярность закрепилась благодаря радио.

Никита Белько, суперфиналист шоу "X-Factor. Беларусь":

"Шикарный праздник, 100 лет, целый век Белорусскому радио. Тоже очень приятно, что пригласили именно в этот день быть сегодня в эфире и на радио, и на телевидении. Пообщались, обсудили, в чем суть радио, почему это полезно для молодых музыкантов, почему это помогает тоже продвигать музыку в новой аудитории своих слушателей. Да и просто приятно пообщались на разные темы".