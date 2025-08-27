В Беларусь прибывает воинский контингент для участия в совместных учениях ОДКБ

Воинский контингент продолжает прибывать в нашу страну для участия в совместных учениях ОДКБ. 27 августа в Беларусь прибыли представители Казахстана, а накануне самолеты доставили участников из Таджикистана и Кыргызской Республики.

На территории нашего государства с 31 августа по 6 сентября Коллективные силы на полигонах "Лосвидо" и "Лепельский" проведут совместные учения, объединяющие подготовку различных компонентов войск ОДКБ.

"Взаимодействие-2025" нацелено на отработку подготовки и проведения совместной операции по участию в разрешении кризисной ситуации на территории стран - участниц ОДКБ. В ходе специальных учений "Поиск" будет отрабатываться организация и ведение разведки в интересах сил оперативного реагирования. А учения "Эшелон" предусматривают отработку организации материально-технического обеспечения.

"Особое внимание будет уделено применению беспилотной авиации, которая на сегодняшний день стала одним из самых эффективных средств при ведении боевых действий, а также особенностям создания системы противодействия беспилотным летательным аппаратам противника", - рассказал начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.

Способность дрона выполнять различные задачи, такие как ведение разведки, нанесение огневых ударов, доставка материальных средств значительно повысила возможности на поле боя. Также Андрей Сердюков отметил, что в целях обеспечения единых подходов по организации и ведению радиоэлектронной борьбы группировками войск в ходе учений с КСОР планируется провести апробацию разработанных Объединенным штабом совместно с оборонными ведомствами рекомендаций по радиоэлектронной борьбе.