В Беларуси до 1 апреля пересмотрят закрепленные за школами и гимназиями микрорайоны

В Беларуси в 2025 году ожидается ряд нововведений в приеме в первые классы, но коренных изменений нет. Об этом заявил заместитель начальника главного управления общего среднего и дошкольного образования - начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова, сообщает БЕЛТА.

Представитель Минобразования подчеркнула, что механизм процесса сохранен прежним, основные нововведения касаются удобства для родителей. "Внедрения направлены на повышение прозрачности и открытости процесса зачисления детей в первые классы школ и гимназий. Новшества коснутся как родителей, проживающих в закрепленных микрорайонах, так и тех, кто планирует записать своих детей на свободные места", - рассказала Ирина Каржова.

Одним из ключевых изменений станет пересмотр микрорайонов, закрепленных за образовательными учреждениями. До 1 апреля будут определены новые границы, что позволит обеспечить более равномерное распределение учащихся. "Микрорайоны за учреждениями образования закреплены, как правило, это устоявшаяся практика. Но вводятся новые школы, за ними надо закрепить свой микрорайон, соответственно, открепив его от другой школы. Также вводится новое жилье, которое нужно распределить по учреждениям образования. То есть микрорайоны уже распределены, но их нужно актуализировать, исходя из реальной ситуации, когда строятся новые учреждения образования, строится и новое жилье, которое дает нагрузку на школы. Перераспределение позволит учреждениям образования быть максимально равномерно заполненными. При этом будет сохранено удобство расположения школ относительно места проживания детей", - пояснила замначальника главного управления.

К 10 апреля на сайте каждого учреждения образования появится специальный раздел "Организация приема в 1-е классы", где родители смогут найти всю необходимую информацию: границы микрорайона, планируемое количество мест, график работы приемной комиссии, контакты горячей линии и перечень документов, необходимых для зачисления. Для родителей, чьи дети проживают в закрепленном микрорайоне, прием документов начнется с 12 июня. Потребуется подать заявление, предоставить медицинскую справку установленного образца и свидетельство о рождении ребенка. Те, кто не проживает в микрорайоне, но хочет записать ребенка на свободные места, смогут записаться на прием к директору школы с 12 июня по 15 августа. Заявления будут регистрироваться в специальном журнале, а информация о количестве поданных документов будет ежедневно обновляться на сайте школы до 15:00 - по итогам первой смены приема, до 20:30 - по итогам второй. "Благодаря этой информации, родители смогут своевременно сориентироваться. Они будут понимать, что находятся в журнале регистрации на свободные места в числе первых, и есть основания подождать. В случае, если родители увидят, что свободных мест уже нет или их осталось, например, меньше десятка, а они в списке 25-е, то люди будут понимать, что нет смысла ожидать, нужно подавать документы в свое учреждения образования. Прием документов на свободные места начнется с 16 августа и продлится до 28 августа. Зачисление будет проводиться в порядке очереди, сформированной на основе заявлений, поданных в ходе личного приема у директора", - проинформировала Ирина Каржова.