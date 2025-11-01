3.70 BYN
В Беларуси ДТП с участием маршруток стало больше: почему так происходит
За последние выходные в сложных погодных условиях на дорогах Беларуси произошло около 400 ДТП. Это связано с тем, что зачастую водители не справляются с управлением.
На мокрой дороге тормозной путь значительно увеличивается, возникает опасность заносов, а мокрая опавшая листва на проезжей части снижает коэффициент сцепления колес с дорогой. В непогоду водителям также стоит озаботиться сменой шин на зимние. ГАИ вместе с транспортной инспекцией проводят больше рейдов.
В час пик буднего дня на маршруте Минск - Фаниполь сотрудники ГАИ и транспортной инспекции остановили маршрутку для осмотра и проверки документов. В ходе проверки выяснилось: пассажиры не пристегнуты, некоторые едут стоя.
"Вы же понимаете, что так стоять нельзя?" - поинтересовалась корреспондент.
"А как по-другому доехать до работы?" - ответила вопросом на вопрос одна из пассажирок.
"У меня работа начинается в 7:30, я уезжаю на первой маршрутке. Когда водитель меня не берет, приходится стоять по полчаса. Автобусов нет: первый - в 6:30, и я опаздываю на работу", - рассказал пассажир.
По-человечески понятно: когда нужно доехать домой, постоять 15 минут несложно и недолго. Но при плохой погоде, когда плохое сцепление и быстро темнеет, количество ДТП растет - об этом свидетельствует статистика.
Недавняя авария под Светлогорском, о которой много писали в интернете, является типичным примером. Водитель маршрутки столкнулся с трактором, после удара не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался во внедорожник. Трагедия унесла жизни 6 человек.
Олег Адамовский, вриот начальника УГАИ МОБ УВД Минского облисполкома:
"Водители допускают нарушения правил дорожного движения: управление транспортными средствами без права на это, превышение скорости, нарушение правил маневрирования, а также нарушения при перевозке пассажиров - неиспользование ремней безопасности и превышение числа посадочных мест".
Под Дзержинском водитель маршрутки сначала отвлекся на зеркало заднего вида, подбил знак и съехал в кювет. 5 человек пострадали, 1 в больнице.
Елена Подолянчик, главврач Дзержинской центральной районной больницы:
"Все пострадавшие были осмотрены и обследованы лабораторно-рентгенологически. Одна женщина госпитализирована в хирургическое отделение с предварительным диагнозом "компрессионный перелом поясничного позвонка". Сейчас ее состояние удовлетворительное, в ближайшее время планируется выписка под амбулаторное наблюдение".
ГАИ вместе с транспортной инспекцией проводят больше рейдов. Проверяют не только страховку, техпаспорт, но и состояние водителя, а также пристегнуты ли пассажиры.
Трасса наиболее опасна, поскольку здесь все зависит от навыков и сознательности водителя. За несоблюдение правил для маршрутных такси на первый раз предупреждение, на второй - штраф до 4 базовых.
Не нужно ждать, что такие рейды завершатся. Через неделю начнутся заморозки, водителям необходимо сменить летнюю резину на зимнюю до 1 декабря.