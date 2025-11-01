В Беларуси ДТП с участием маршруток стало больше: почему так происходит

За последние выходные в сложных погодных условиях на дорогах Беларуси произошло около 400 ДТП. Это связано с тем, что зачастую водители не справляются с управлением.

На мокрой дороге тормозной путь значительно увеличивается, возникает опасность заносов, а мокрая опавшая листва на проезжей части снижает коэффициент сцепления колес с дорогой. В непогоду водителям также стоит озаботиться сменой шин на зимние. ГАИ вместе с транспортной инспекцией проводят больше рейдов.

В час пик буднего дня на маршруте Минск - Фаниполь сотрудники ГАИ и транспортной инспекции остановили маршрутку для осмотра и проверки документов. В ходе проверки выяснилось: пассажиры не пристегнуты, некоторые едут стоя.

"Вы же понимаете, что так стоять нельзя?" - поинтересовалась корреспондент.

"А как по-другому доехать до работы?" - ответила вопросом на вопрос одна из пассажирок.

"У меня работа начинается в 7:30, я уезжаю на первой маршрутке. Когда водитель меня не берет, приходится стоять по полчаса. Автобусов нет: первый - в 6:30, и я опаздываю на работу", - рассказал пассажир.

По-человечески понятно: когда нужно доехать домой, постоять 15 минут несложно и недолго. Но при плохой погоде, когда плохое сцепление и быстро темнеет, количество ДТП растет - об этом свидетельствует статистика.

Недавняя авария под Светлогорском, о которой много писали в интернете, является типичным примером. Водитель маршрутки столкнулся с трактором, после удара не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался во внедорожник. Трагедия унесла жизни 6 человек.

Олег Адамовский, вриот начальника УГАИ МОБ УВД Минского облисполкома:

"Водители допускают нарушения правил дорожного движения: управление транспортными средствами без права на это, превышение скорости, нарушение правил маневрирования, а также нарушения при перевозке пассажиров - неиспользование ремней безопасности и превышение числа посадочных мест".

Под Дзержинском водитель маршрутки сначала отвлекся на зеркало заднего вида, подбил знак и съехал в кювет. 5 человек пострадали, 1 в больнице.

Елена Подолянчик, главврач Дзержинской центральной районной больницы:

"Все пострадавшие были осмотрены и обследованы лабораторно-рентгенологически. Одна женщина госпитализирована в хирургическое отделение с предварительным диагнозом "компрессионный перелом поясничного позвонка". Сейчас ее состояние удовлетворительное, в ближайшее время планируется выписка под амбулаторное наблюдение".

ГАИ вместе с транспортной инспекцией проводят больше рейдов. Проверяют не только страховку, техпаспорт, но и состояние водителя, а также пристегнуты ли пассажиры.

Трасса наиболее опасна, поскольку здесь все зависит от навыков и сознательности водителя. За несоблюдение правил для маршрутных такси на первый раз предупреждение, на второй - штраф до 4 базовых.