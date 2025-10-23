3.66 BYN
В Беларуси ГАИ ищет нарушителей парковки по видео в интернете
Парковки находятся в поле зрения ГАИ. Пользователи TikTok стали массово постить видео с нарушениями правил стоянки. В объективы попадают машины, незаконно занимающие место на парковке для инвалидов.
В МВД заявили, что стражи дорог постоянного мониторят интернет-пространство и реагируют на такие ролики с точки зрения закона: виновные устанавливаются и привлекаются к ответственности.
Денис Ливанович, замначальника УГАИ ГУВД Мингорисполкома:
"Сотрудники столичной Госавтоинспекции на регулярной основе задействуют ресурс Республиканской системы мониторинга общественной безопасности, в том числе для выявления нарушений правил парковки. По фактам выявленных правонарушений проводятся проверки, устанавливаются личности правонарушителей и применяются меры административного воздействия".
Инспекторы ГАИ ежедневно выявляют подобные нарушения. С начала года за несоблюдение правил остановки и стоянки машин наказаны около 8,5 тыс. водителей.