В Беларуси материнство и детство находятся под защитой государства

Беларусь 14 октября отмечает День матери. Теплые слова поздравления пришли от Президента Беларуси.

А вы знаете, что наша страна - одна из немногих в мире, где материнство и детство находятся под защитой государства.

В рейтинге самых комфортных для материнства стран Беларусь занимает 25-ю позицию. Будущим мамам предоставляется бесплатное медицинское сопровождение беременности и родов. К примеру, Россия в этом рейтинге находится на 56-м месте.

В рейтинге самых комфортных для материнства стран Беларусь занимает 25-ю позицию

Также белорускам положен оплачиваемый социальный отпуск. А декретный в Беларуси - один из самых продолжительных в мире - длится 3 года и на протяжении этого периода женщина получает ежемесячное пособие по уходу за ребенком.

Для защиты занятости работающих матерей (кстати, отцов тоже), которые находятся в отпуске по уходу за ребенком, предусмотрено продление контракта не менее чем до достижения ребенком 5 лет.

Размер семейного капитала составляет 33 275 рублей

Для семей, которые воспитывают детей с инвалидностью, предусмотрен дополнительный комплекс правовых гарантий и льгот. Пенсии по инвалидности ребенка, дополнительные пособия, социальные услуги по уходу.

Особое внимание - многодетным семьям. Они имеют право на внеочередное получение льготных кредитов или одноразовой субсидии на строительство, реконструкцию, приобретение жилых помещений.

Размер семейного капитала составляет 33 275 рублей. Выплата полагается единовременно при рождении третьего и последующих детей. Программа реализуется с 2015 года.