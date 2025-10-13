Александр Лукашенко поздравил белорусских матерей с праздником

"Дорогие соотечественницы! Примите самые теплые поздравления с Днем матери. Будучи душой и оберегом семьи, вы заботливо создаете в доме уют и гармонию, беззаветно посвящаете себя тому, кто дорог чуткому материнскому сердцу. Это одновременно и большое счастье, и огромная ответственность. Ваши мудрость, терпение и любовь помогают находить верный путь в любых жизненных ситуациях. Благодаря пониманию и поддержке мы достигаем успехов, обретаем силу в трудные и порой судьбоносные моменты. Особые слова признательности и уважения - многодетным и приемным матерям за доброту и душевную щедрость. Низкий поклон вам, дорогие мамы. Желаю крепкого здоровья и благополучия. Пусть счастливый блеск детских глаз вдохновляет вас на новые свершения".