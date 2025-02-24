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В Беларуси начинается Масленичная неделя
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5-52025-02-24T04:43:49.000000Z00
У белорусов начинается Масленичная неделя - последняя перед православным Великим постом, а еще самая богатая: каждый из семи дней имеет свои уникальные традиции и несет особый смысл.
Своими корнями праздник уходит в далекое прошлое. Считается, что Масленица связана с днем весеннего равноденствия. Символ праздника - блины, которые напоминают солнце, именно его наши предки наделяли божественными свойствами. Масленица считается предвестником весны, о чем свидетельствует сжигание чучела - символического воплощения зимы.