В Беларуси начинается Масленичная неделя

У белорусов начинается Масленичная неделя - последняя перед православным Великим постом, а еще самая богатая: каждый из семи дней имеет свои уникальные традиции и несет особый смысл.

Своими корнями праздник уходит в далекое прошлое. Считается, что Масленица связана с днем весеннего равноденствия. Символ праздника - блины, которые напоминают солнце, именно его наши предки наделяли божественными свойствами. Масленица считается предвестником весны, о чем свидетельствует сжигание чучела - символического воплощения зимы.