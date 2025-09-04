В Беларуси объявили сентябрь месяцем экотуризма

Сентябрь в Беларуси объявлен месяцем экологического туризма. По всей стране будет организовано около 120 мероприятий: фестивали, пресс-конференции, семинары, экскурсии по экотропам, выставки и мастер-классы.

20 сентября пройдет экологический праздник "Жураўлі і журавіны Мёрскага краю".

В последние выходные сентября ожидается экологический фестиваль "Грибные выходные".

Андрей Костюк, замначальника управления Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды:

"Экологический туризм входит в тройку лидеров на территории Беларусь. В основном в экологическом направлении развиваются особо охраняемые природные территории, заказники, их в республике 39, они определены постановлением Совета Министров".