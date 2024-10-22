В Беларуси одобрен законопроект по вопросам ветеранов - кого и как коснутся нововведения

Совершенствование мер социальной защиты и предоставление дополнительных льгот для ветеранов и тех, кто пострадал от последствий войны. 22 октября сенаторы на заседании сессии Совета Республики одобрили законопроект по вопросам ветеранов.

В числе ключевых нововведений установление статуса участников Великой Отечественной войны и предоставление соответствующих гарантий ветеранам, которые награждены орденами и медалями СССР за безупречную воинскую службу в тылу.

Кроме того, предусматривается увеличение надбавки к пенсии отдельным категориям участников Великой Отечественной войны. Например, для бывших узников фашизма предусмотрены бесплатное обеспечение лекарствами и техническими средствами социальной реабилитации, бесплатное санаторно-курортное лечение и оздоровление, а также бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов.

Помимо этого, расширяются льготы для ветеранов боевых действий на территории других государств. Так, предлагается снизить пенсионный возраст на 5 лет для лиц, получивших статус инвалида в мирное время. Воинам-интернационалистам также предусматриваются дополнительные меры поддержки в сфере здравоохранения.

Дмитрий Басков, зампредседателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Социальная поддержка ветеранов и лиц, пострадавших вследствие войн - один из важнейших элементов социальной политики нашего государства. Поэтому очень важно вовремя направить помощь нуждающимся гражданам. Усиливается материальная составляющая для ветеранов Великой Отечественной войны, бывших узников фашизма и членов семей погибших военнослужащих. Надо сказать, что все предложения различных ветеранских организаций и гражданских лиц были отражены в этом законопроекте".