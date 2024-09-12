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В Беларуси открыт сезон охоты на пушнину и копытных. Разберемся в охоте - легальной и нет
Сезон охоты в Беларуси в разгаре: разрешен загонный промысел на пушнину (правда, только со специальными собаками), а также на копытных.
Со 2 ноября начнется осенне-зимний период: список разрешенных для добычи животных расширят.
Впрочем, что для одних хобби, для других - возможность незаконного промысла.
Сезон охоты
В инспекции природоохраны отмечают, что как таковых злостных браконьеров сейчас становится все меньше. В основном фиксируются нарушения, связанные с документами или некими правовыми нормами. Впрочем, доверяй, но проверяй, поэтому инспекторы в этот период проведут специальный комплекс мероприятий.
Так с 1 октября по 31 декабря Государственная инспекция усилит контроль за организацией и проведением охоты. Особое внимание и хранению незаконного оружия.
С начала сезона есть и первый "улов" инспекторов. В Червенском районе у мужчины на участке обнаружены голова, конечности и внутренние органы дикого животного - самки косули европейской.
Юлия Рогалинская, пресс-секретарь Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:
"Мужчина пояснил, что нашел умершее дикое животное, транспортировал к себе по месту жительства и разделал. В ходе осмотра в доме также обнаружены четыре незарегистрированных гладкоствольных ружья, два ствола двухствольного ружья, цевье от гладкоствольного ружья, патроны, арбалет, 6 сетей общей длиной более 140 метров, прочее запрещенной орудие рыболовства - подъемник, составные части электроловильной установки".
Всего с начала месяца выявлено 37 нарушений правил охоты, изъято 93 единицы огнестрельного оружия, 77 единиц незарегистрированных стволов. Впрочем, граждане и сами добровольно выдают свои ружья и винтовки.
Алексей Сырцов, замначальника Минской областной инспекции - начальник отдела Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси:
"Сейчас так называемый период чернотропы. Мы активно работаем, активно применяем специальную технику: ловушки квадрокоптеры, приборы наблюдения, и в принципе у нас проводится специальный комплекс мероприятий, целью которого является профилактика правонарушений, а также выявление нарушений в сфере охоты как самостоятельно, так и во взаимодействии с заинтересованными службами".
В инспекции напоминают, что загонная охота на копытных разрешена с 1 октября по 31 декабря в светлое время суток. При этом допускается добыча копытных охотничьих животных любого пола и возраста с учетом установленных для охотхозяйств норм.
Осенне-зимний сезон охоты, который откроется 2 ноября, продлится до 26 января. В это время расширят перечень зверей, на которых можно охотиться, а также способов их добычи.
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