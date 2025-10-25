3.67 BYN
В Беларуси отмечают День автомобилиста и дорожника
26 октября Беларусь отмечает День автомобилиста и дорожника. Работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником поздравил Президент.
Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов автомобильного транспорта и дорожного хозяйства
26 октября адресаты поздравления отмечают профессиональный праздник
В Беларуси около 16 тыс. км республиканских и 71 тыс. км дорог местного значения. За состоянием этих магистралей следят почти 7 тыс. дорожных организаций, которые неустанно трудятся, чтобы обеспечить комфортное передвижение. Сегодня в их адрес звучат слова благодарности за преданность делу.
Сергей Леончик, замначальника главного управления Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:
"Пользуясь случаем, хотел бы в первую очередь поздравить всех автомобилистов и дорожников с праздником - Днем автомобилиста и дорожника, пожелать всем успехов, удачи, сказать слова благодарности нашим работникам. Это множество организаций в каждом уголке нашей страны. Сказать им огромное спасибо. Также выразить слова благодарности ветеранам дорожного хозяйства, которые следят за нами, за развитием наших дорог".
На конец 2024 года в стране зарегистрировано свыше 3 млн 85 тыс. легковых автомобилей, более 140 тыс. грузовиков и 10 тыс. автобусов. В стране идет постоянное обновление дорог, в том числе и местного значения. По поручению главы государства активно осуществляется работа по соединению агрогородков с районными центрами с помощью трасс с улучшенным покрытием.