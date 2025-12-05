3.76 BYN
В Беларуси отмечают День переводчика жестового языка
5 декабря в Беларуси отмечается День переводчика жестового языка.
Эта дата призвана подчеркнуть важнейшую роль тех, кто обеспечивает коммуникацию и социальную адаптацию граждан с нарушениями слуха.
Для Ольги Плескач выбор профессии переводчика жестового языка был предопределен с детства. Родилась в семье глухих родителей, поэтому язык жестов всегда был для нее родным.
Семейная пара - Диана и Павел Воронович. Молодые люди вместе учились в колледже, а теперь вместе работают на заводе. От предприятия получили общежитие. Уже обустроились на новом месте. Для взаимодействия с коллегами и решения бытовых вопросов сурдопереводчик всегда рядом.
Свою судьбу с жестовым переводом связала и Наталья Левкова. Начинала путь как специалист в одном из Дворцов культуры. Теперь возглавляет Минскую городскую организацию Белорусского общества глухих.
К слову, язык жестов изучают как иностранный. Раньше для этого использовали карточные пособия. Сейчас же доступны и видеоуроки, и специализированные курсы.
Профессиональный праздник - День переводчика жестового языка - в Беларуси установили в 2025 году. В стране более 10 тыс. человек с инвалидностью по слуху. Ежедневно специалисты строят мосты взаимопонимания, обеспечивая возможность общаться, работать и развиваться без границ.