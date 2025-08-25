В Беларуси по номеру 133 можно обратиться за помощью в службу психологической помощи

Не остаться один на один с бедой - в Беларуси по номеру телефона 133 можно обратиться за помощью в круглосуточную службу экстренной психологической помощи.

"Служба рассчитана на наших детей, которые не могут найти ответы на взрослые вопросы. Позвонив на этот номер, ребенок всегда получит квалифицированный ответ психолога в ситуации, какой найти способ для разрешения в его представлении каких-то сложных проблем, вопросов или ситуаций. Служба рассчитана на человека, который получил информацию о каком-то неизлечимом заболевании. Естественно, любую помощь, которая необходима со стороны специалиста, психолога, врача-психотерапевта, либо врача-психиатра-нарколога, можно квалифицированно получить, придя на прием. И мы, конечно же, в этой службе будем ориентировать человека прийти на прием".