В Беларуси по номеру 133 можно обратиться за помощью в службу психологической помощи
Не остаться один на один с бедой - в Беларуси по номеру телефона 133 можно обратиться за помощью в круглосуточную службу экстренной психологической помощи.
На звонки отвечают психологи системы здравоохранения. Исходящий вызов для абонентов мобильной связи бесплатный.
Наталия Громова, замдиректора РНПЦ психического здоровья, главный внештатный специалист по медицинской психологии министерства здравоохранения Беларуси:
"Служба рассчитана на наших детей, которые не могут найти ответы на взрослые вопросы. Позвонив на этот номер, ребенок всегда получит квалифицированный ответ психолога в ситуации, какой найти способ для разрешения в его представлении каких-то сложных проблем, вопросов или ситуаций. Служба рассчитана на человека, который получил информацию о каком-то неизлечимом заболевании. Естественно, любую помощь, которая необходима со стороны специалиста, психолога, врача-психотерапевта, либо врача-психиатра-нарколога, можно квалифицированно получить, придя на прием. И мы, конечно же, в этой службе будем ориентировать человека прийти на прием".
Горячая линия предназначена для тех, кто оказался в трудной жизненной ситуации и нуждается в профессиональной поддержке.
Позвонив по номеру 133, человек сможет анонимно поговорить с психологом.