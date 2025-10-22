В Беларуси подвели итоги конкурса "Растение 2026 года"

Фото: pixabay news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9819719a-dcae-42ac-acf3-a66f1896630e/conversions/55744a4e-44c1-43b1-a16c-8104547562a6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9819719a-dcae-42ac-acf3-a66f1896630e/conversions/55744a4e-44c1-43b1-a16c-8104547562a6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9819719a-dcae-42ac-acf3-a66f1896630e/conversions/55744a4e-44c1-43b1-a16c-8104547562a6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9819719a-dcae-42ac-acf3-a66f1896630e/conversions/55744a4e-44c1-43b1-a16c-8104547562a6-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: pixabay

В Беларуси определили победителя конкурса "Растение 2026 года". Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси.

В 2026 году растением года станет вереск обыкновенный (calluna vulgaris) - древесный вечнозеленый низкий кустарник с сильно ветвящимися стеблями, который растет относительно медленно (продолжительность жизни - 40-50 лет).

Вереск обыкновенный победил большинством голосов ближайших конкурентов - клевер луговой и дуб черешчатый - в онлайн-голосовании за звание "Растение 2026 года" в Беларуси, принять участие в котором мог любой желающий.