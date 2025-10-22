3.68 BYN
В Беларуси подвели итоги конкурса "Растение 2026 года"
В Беларуси определили победителя конкурса "Растение 2026 года". Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на Институт экспериментальной ботаники им. В.Ф. Купревича НАН Беларуси.
В 2026 году растением года станет вереск обыкновенный (calluna vulgaris) - древесный вечнозеленый низкий кустарник с сильно ветвящимися стеблями, который растет относительно медленно (продолжительность жизни - 40-50 лет).
Вереск обыкновенный победил большинством голосов ближайших конкурентов - клевер луговой и дуб черешчатый - в онлайн-голосовании за звание "Растение 2026 года" в Беларуси, принять участие в котором мог любой желающий.
Национальная кампания "Растение года" проводится ежегодно с целью привлечения внимание людей к дикорастущим растениям Беларуси, их проблемам и необходимости сохранения. В следующем году будут проходить мероприятия, посвященные выбранному растению.