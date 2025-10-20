В Беларуси рассматривают дело Ермольчика, который обвиняется в геноциде 247 белорусов

20 октября Верховный суд начал рассматривать очередное дело в отношении пособника нацистских палачей Александра Ермольчика, на его руках кровь почти 250 соотечественников.

Под его руководством проводились карательные операции и массовые расстрелы мирных жителей, которые физически не могли дать отпор вооруженным полицаям.

Александр Ермольчик, будущий каратель и пособник нацистов в Хойникском районе тогда еще Полесской области, родился в 1915 году. Когда на белорусскую землю пришли немецкие оккупанты, ему было 26 лет.

В первый же год войны он перешел на сторону нацистов и в своем родном Хойникском районе вступил в отряд вспомогательной полиции (попросту стал полицаем). Карьера на службе у оккупантов шла быстро, уже в июне 1942 года он возглавил этот отряд.

Наталья Соколова, старший прокурор управления гособвинения и апелляционного производства Генпрокуратуры Беларуси:

"Указанное подразделение вспомогательной полиции, комплектовавшееся из числа лиц, проживающих в СССР и разделяющих идеи нацистской Германии, а также являющихся пособниками нацистских преступников, представляла собой вооруженную организованную группу. Т.е. устойчивое и управляемое преступное формирование предварительно объединившихся для совместной преступной деятельности лиц, имевшая на вооружении стрелковое огнестрельное боевое оружие, в том числе ручные пулеметы, автоматы, винтовки, пистолеты, боеприпасы, холодное оружие и взрывные устройства, включая гранаты".

Арестовывали, грабили, избивали, истязали, зверски мучили и устраивали расправы. Одна из них - самая жестокая - случилась весной 1943 года. Одна из партизанок (имя ее до сих пор неизвестно) отказалась указать полицаям путь к другим народным мстителям. Ее прокололи штыком, после раздели и привязали к дереву и начали по очереди стрелять. Тело мужественной девушки, отдавшей жизнь, но не сдавшей своих, заставили закопать местного жителя, позже эти события подтвердят очевидцы.

Аналогично они поступили с бывшим председателем колхоза "Будовник", членом КПСС Софьей Снигирь. Александр Ермольчик отдавал расстрельные приказы и сам лично направлял в сторону своих земляков оружие - ручной пулемет или автомат. Его беспрецедентная жестокость однажды даже стала поводом для его задержания стоявшим тогда в Хойниках словацким батальоном, но под натиском немецкой службы СД полицая выпустили из-под стражи.

"С осени 1941 года по 1943 год обвиняемый находился на территории БССР, руководил и непосредственно принимал участие в карательных операциях. Он совершил жестокие убийства не менее 247 жителей Беларуси, в том числе стариков, женщин и детей, то есть людей, которые не могли оказать сопротивление карателям. В ходе предварительного следствия установлено 25 эпизодов его преступной деятельности. Ермольчик обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 127 УК Республики Беларусь – "Геноцид белорусского народа", - отметила Наталья Соколова.

В 2023 году в рамках современного расследования дела в Беларуси в Хойникском районе военными поисковиками было обнаружено массовое захоронение убитых карателями мирных жителей, в основном цыганской национальности. Кроме того, установлено захоронение мирных жителей деревни Вить, которые были расстреляны фашистами в 1942 году.

Когда Красная армия пришла освобождать Хойникский район, Александр Ермольчик, понимая, как и все предатели, что его ждет на родине, бежал в Западную Германию. Там и осел, но уже под другой фамилией (его звали Альберт Крюгер). Видимо, он предпочел продолжить свою жизнь, не вспоминая о кровавом прошлом.

БССР в то время делала запрос для того, чтобы Западная Германия выдала Ермольчика, чтобы возбудить уголовное дело против него и наказать его по закону. На это ФРГ сказало, что проведет собственное расследование, они даже выслали прокурора, адвоката и следователя в Гомельскую область, опрашивали местных жителей и свидетелей данных лет, потом вернулись на родину и даже вызывали Ермольчика на допрос. Но дело затягивалось, они не хотели быстро решить этот вопрос, оправдывая тем самым и свои действия. В 1984 году Ермольчик скончался, так и не услышав свой приговор.