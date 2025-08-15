В Беларуси с сентября повышаются все виды трудовых пенсий

С сентября повышаются все виды трудовых пенсий: по возрасту, за выслугу лет, по инвалидности, по случаю потери кормильца.

В результате перерасчета они увеличатся в среднем на 5 %. Указ подписан Президентом. Напомним, это второе повышение в текущем году. Первое было в феврале на 10 %.

Елена Гоморова, начальник Главного управления пенсионного обеспечения Министерства труда и социальной защиты Беларуси: "В результате перерасчета пенсии, по предварительной оценке, средний размер пенсии по возрасту составит 980 рублей. При этом хочу особо подчеркнуть, что у каждого пенсионера повышение будет индивидуальным. Оно зависит от продолжительности трудового стажа, заработка до выхода на пенсию, а также от установленных надбавок, повышений и доплат к пенсии".