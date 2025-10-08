3.69 BYN
В Беларуси стартовал первый этап репетиционного тестирования
Автор:Редакция news.by
В Беларуси стартовал первый этап репетиционного тестирования по 14 учебным предметам. Продлится он до декабря.
Дату, время и количество участников определяют сами пункты тестирования. Их по стране более 110. Полный список учебных заведений, а также актуальная информация о датах испытаний размещены на сайте РИКЗ.
Каждому участнику необходимо создать личный кабинет и зарегистрироваться на РТ. Участие является платным - 12 рублей 30 копеек за 1 предмет. Регистрация считается завершенной только после оплаты. Правила проведения, содержание заданий и система оценивания остаются прежними.
Результаты тестирования первого этапа будут доступны в личном кабинете участника. Второй этап пройдет с января по февраль. Последний - в марте-апреле.