В Беларуси стартовал первый этап репетиционного тестирования по 14 учебным предметам. Продлится он до декабря.

Дату, время и количество участников определяют сами пункты тестирования. Их по стране более 110. Полный список учебных заведений, а также актуальная информация о датах испытаний размещены на сайте РИКЗ.

Каждому участнику необходимо создать личный кабинет и зарегистрироваться на РТ. Участие является платным - 12 рублей 30 копеек за 1 предмет. Регистрация считается завершенной только после оплаты. Правила проведения, содержание заданий и система оценивания остаются прежними.