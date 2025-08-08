3.71 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
В Беларуси стартовал первый этап учений ВВС и ПВО
Автор:Редакция news.by
В Беларуси стартовал первый этап учений ВВС и ПВО. Летный состав отрабатывает новые способы применения авиационных средств поражения и ведения воздушной разведки, тактические приемы преодоления средств ПВО на малых высотах.
Учения продлятся до 30 августа и состоят из двух этапов. В рамках второго - запланированы боевые стрельбы на российском полигоне Ашулук.
Отметим, в нашу страну уже прибыл первый эшелон с российскими военными и техникой для участия в совместных стратегических учениях "Запад-2025". Маневры пройдут в сентябре, сейчас белорусские и российские военнослужащие находятся на завершающем этапе подготовки.