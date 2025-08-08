В Беларуси стартовал первый этап учений ВВС и ПВО. Летный состав отрабатывает новые способы применения авиационных средств поражения и ведения воздушной разведки, тактические приемы преодоления средств ПВО на малых высотах.

Учения продлятся до 30 августа и состоят из двух этапов. В рамках второго - запланированы боевые стрельбы на российском полигоне Ашулук.