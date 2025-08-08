Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеМнениеТранспортТуризмЭкология

В Беларуси стартовал первый этап учений ВВС и ПВО

В Беларуси стартовал первый этап учений ВВС и ПВО. Летный состав отрабатывает новые способы применения авиационных средств поражения и ведения воздушной разведки, тактические приемы преодоления средств ПВО на малых высотах.

Учения продлятся до 30 августа и состоят из двух этапов. В рамках второго - запланированы боевые стрельбы на российском полигоне Ашулук.

Отметим, в нашу страну уже прибыл первый эшелон с российскими военными и техникой для участия в совместных стратегических учениях "Запад-2025". Маневры пройдут в сентябре, сейчас белорусские и российские военнослужащие находятся на завершающем этапе подготовки.

учения