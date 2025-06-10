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В Беларуси стартовал проект "Зарница Online"
10 июня стартовал проект "Зарница Online", организуемый Белорусской республиканской пионерской организацией. Ежегодно в нем принимают участие около 35 тыс. школьников.
Ребята знакомятся с основами начальной военной подготовки, осваивают строевые приемы, правила обращения с оружием, учатся организовывать туристические походы и оказывать первую медицинскую помощь. Все это сделано для патриотического воспитания и всестороннего развития детей и подростков.
До 16 июня каждый может принять участие в военно-патриотической игре "Зарница" в онлайн-формате. Имена победителей станут известны 22 июня - в День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. А уже 13 июня в Бресте стартует финал республиканских военно-патриотических игр "Зарничка! Зарница! Орленок!".