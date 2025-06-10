В Беларуси стартовал проект "Зарница Online"

10 июня стартовал проект "Зарница Online", организуемый Белорусской республиканской пионерской организацией. Ежегодно в нем принимают участие около 35 тыс. школьников.

Ребята знакомятся с основами начальной военной подготовки, осваивают строевые приемы, правила обращения с оружием, учатся организовывать туристические походы и оказывать первую медицинскую помощь. Все это сделано для патриотического воспитания и всестороннего развития детей и подростков.