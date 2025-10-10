В Беларуси стартовала акция "Дай лесу новае жыццё!": каждый может внести свой вклад

Акция под названием"Дай лесу новае жыццё!", посвященная Году благоустройства, стартовала в Беларуси 11 октября. Компания по восстановлению лесов охватывает все регионы страны. Символично, что ровно год назад, 11 октября, первый этап акции "Дай лесу новае жыццё!" открыл лично глава государства Александр Лукашенко. Компания под таким названием проводилась уже дважды. За это время в ней приняли участие десятки тысяч волонтеров.

"Основная цель акции - произвести восстановление лесов, в том числе на ветровально-буреломных участках. В первую очередь эти объекты находятся в Гомельской и Могилевской областях, наиболее пострадавших от удара стихии, где этой осенью планируется произвести посадку леса на площади более тысячи гектаров, - рассказал начальник управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Беларуси Александр Угрин. - Чтобы принять участие в акции, добровольцам необходимо заблаговременно обратиться в соответствующий лесхоз или лесничество. Лесохозяйственное учреждение, в свою очередь, обеспечит всем необходимым инвентарем и посадочным материалом".