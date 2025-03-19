В Беларуси установлено 166 ранее неизвестных мест уничтожения и захоронения жертв геноцида

В Беларуси продолжается расследование уголовного дело о геноциде белорусского народа. К этому моменту двум фашистским карателям Верховный суд уже вынес приговор. Сейчас рассматривается дело в отношении Семена Серафимовича. На его руках кровь более 4 тыс. человек, из них 626 детей. Приговор по делу будет оглашен 28 марта.

Всего за время расследования следственная группа Генеральной прокуратуры обнаружила 166 ранее неизвестных мест уничтожения и захоронения жертв геноцида, более половины из них массовые. Почти в сотне ранее неизвестных мест проведены раскопки, результаты которых в большинстве случаев подтвердили трагические страницы истории – в них найдены человеческие костные останки.

Михаил Шестопалов, заместитель прокурора Минской области: "Работа проводится колоссальная, в конце концов это стало общенациональным проектом, в котором участвуют не только правоохранительные органы, но и общественность, органы власти, в том числе журналистское сообщество. Мы будем проводить раскопки и поисковые работы до того момента, пока не поднимем останки последнего человека".

В Беларуси в годы ВОВ было проведено 187 усмирительных акций