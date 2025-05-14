В Беларуси утверждены соцстандарты на перевозки пассажиров

Министерство транспорта и коммуникаций прописало минимальное количество рейсов общественного транспорта в населенные пункты в зависимости от числа жителей, а именно во все административные центры сельсоветов должно обязательно выполняться не менее 16 рейсов общественного транспорта в неделю, а с 2026 года - не менее 20. В агрогородки с численностью населения более 1 тыс. человек должны быть организованы не менее 28 рейсов в неделю. А вот для жителей небольших деревень (до 50 проживающих) общественный транспорт будет ходить не реже четырех раз в неделю. Если же жителей более полусотни, то уже восемь раз.