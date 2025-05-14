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В Беларуси утверждены соцстандарты на перевозки пассажиров
В Беларуси утвердили социальные стандарты на пассажирские перевозки.
Министерство транспорта и коммуникаций прописало минимальное количество рейсов общественного транспорта в населенные пункты в зависимости от числа жителей, а именно во все административные центры сельсоветов должно обязательно выполняться не менее 16 рейсов общественного транспорта в неделю, а с 2026 года - не менее 20. В агрогородки с численностью населения более 1 тыс. человек должны быть организованы не менее 28 рейсов в неделю. А вот для жителей небольших деревень (до 50 проживающих) общественный транспорт будет ходить не реже четырех раз в неделю. Если же жителей более полусотни, то уже восемь раз.
"Задача номер один - обеспечение перевозок пассажиров. Она возложена на местные исполнительно-распорядительные органы. В каждой области созданы специальные структуры, так называемые операторы автомобильных перевозок, - отметил начальник управления Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Андрей Гладкий. - Основная задача операторов - оценивание и реагирование на обращения граждан по части транспортного обслуживания. Если появляется потребность в каких-то дополнительных рейсах либо в изменении расписания движения, то операторы должны провести мониторинг и при необходимости внести изменения в те или иные параметры".
Новшества коснулись и городов, точнее, минимального количества единиц общественного транспорта. К примеру, для городов и городских поселков с населением от 10 до 30 тыс. человек предусматривается не менее одного автобуса на каждые 8 тыс. Для Минска норматив - один автобус (или троллейбус, трамвай, вагон метрополитена) на 2 тыс. человек.