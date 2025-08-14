Ценный опыт и знания. Работа в студотрядах на МАЗе - настоящая школа жизни

Студотряды в Беларуси набирают популярность. В прошлом году около 400 тысяч молодых людей получили работу, а для 114 тысяч это стало первым шагом в карьере. Сейчас, к примеру, 260 бойцов из 17 отрядов трудятся на Минском автомобильном заводе.

Крутить болт - задача простая. Но когда этот болт становится частью грузовика или автобуса, выпускаемого на МАЗе, все меняется. Будущие механики это прекрасно понимают и с полной ответственностью подходят к своей работе. Сейчас они трудятся в составе студенческих отрядов в рамках Республиканского межпрофильного трудового проекта "Автозаводец-2025".

Ребята задействованы по всем направлениям: работают не только в производственных, но и в сервисных отрядах - поварами, официантами, уборщиками. Каждый вносит свой вклад в общее дело, а помогают им в этом опытные сотрудники.

"Поскольку студенты приходят работать не всегда по своей специальности, за каждым закреплен наставник - руководитель, который обучает их в течение двух-трех недель. После этого ребята уже работают самостоятельно", - пояснил командир проекта "Автозаводец-2025" Владислав Дроздов

Из 260 участников проекта десять приехали из Татарстана. Уже второй год подряд МАЗ принимает студенческий десант из соседней страны, чтобы обменяться опытом и укрепить международные связи.

Участнику проекта Владимиру Назарову очень понравилась Беларусь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea4e24bb-73f2-4906-8c7d-9df22e83d35e/conversions/525d7436-8572-4493-88fd-4def2d3a3570-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea4e24bb-73f2-4906-8c7d-9df22e83d35e/conversions/525d7436-8572-4493-88fd-4def2d3a3570-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea4e24bb-73f2-4906-8c7d-9df22e83d35e/conversions/525d7436-8572-4493-88fd-4def2d3a3570-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ea4e24bb-73f2-4906-8c7d-9df22e83d35e/conversions/525d7436-8572-4493-88fd-4def2d3a3570-xl-___webp_1920.webp 1920w Участнику проекта Владимиру Назарову очень понравилась Беларусь

Участнику проекта Владимиру Назарову очень понравилась Беларусь, и он собирается приехать и в следующем году. Он впервые приехал в Беларусь и этим летом вместо отдыха и развлечений выбрал работу в механосборочном цехе.

Парень считает, что это отличная возможность получить ценный опыт и расширить знания в своей специальности.

"Меня сразу встретили очень дружелюбно, помогали, полностью обучали. Если до сих пор возникают какие-то вопросы или что-то не получается, мне всегда готовы помочь и поддержать", - рассказал участник проекта.

Александр своими глазами видит, как рождаются белорусские грузовики, и сам принимает непосредственное участие в их создании. Он занимается установкой антиблокировочных систем на грузовой транспорт.

"Здесь действует система наставничества, благодаря которой мне помогают избегать ошибок. Меня не допускают к важной работе, с которой я не справлюсь самостоятельно", - поясняет Александр Мамин.

В копилку многочисленных наград и побед добавилось по-настоящему значимое достижение: организация признана лучшей в республиканском конкурсе "Трудовой семестр - 2024" за вклад в развитие студенческих отрядов.

Олег Соболь, замдиректора Минского автомобильного завода: "Они в основном работают на производстве, занимаются сборкой автотехники. На конвейере вместе с главным сборщиком собирают автомобили, а на автобусном производстве - автобусную технику. Если в 2019 году у нас было всего 4 отряда общей численностью 37 человек, то по итогам 2024 года на предприятии уже отработали 47 студенческих отрядов, в которых приняли участие 865 человек".