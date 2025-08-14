Трамп стремится к переговорам, пока ситуация в Украине не стала катастрофической - мнение эксперта

"Трампу, по всей видимости, доложили о тяжелой ситуации на фронте. Наконец-то ему реалистичную картинку выдали о том, что фронт на Украине валится, и, соответственно ситуация для киевского режима станет гораздо хуже в ближайшее время. Соответственно, он пытается как-то побыстрее договориться, пока она не стала совсем катастрофической. Трамп пытается судорожно спасти хотя бы какие-то остатки, значит, как бы при этом ни Зеленский, ни европейцы не понимают, что этот режим уже не может вести боевые действия. В Вашингтоне это понимают, а в Брюсселе и Киеве это не очень понимают".