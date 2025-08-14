Кибербезопасность, системы наблюдения. Porsche намерен встроиться в оборонное производство

Porsche намерен встроиться в оборонное производство. Причина - прибыль немецкого автоконцерна за первые полгода 2025-го упала почти вдвое. Даже прогноз на год пришлось скорректировать: ожидается, что по итогу Porsche заработает на 800 млн евро меньше.



Теперь компания хочет вложиться в технологии по созданию систем спутникового наблюдения, разведывательных и сенсорных систем, кибербезопасность, логистику.



В руководстве заявляют: оборонная промышленность обладает "значительным потенциалом развития, из которого компания хочет извлечь выгоду". А для этого планирует объединиться с другими немецкими и евроконторами, чтобы вместе инвестировать в милитаризацию.