15 августа 2025 года на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, штат Аляска, состоится встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа. Этот саммит, анонсированный Белым домом и подтвержденный Кремлем, уже называют переломным моментом в международной политике. Одни эксперты видят в нем возможность для деэскалации, другие - попытку двух держав перекроить глобальный порядок. Почему Аляска стала местом встречи, какие вопросы будут обсуждаться и что ждет мир в случае успеха или провала переговоров, разбираемся в ключевых аспектах.

Аляска: символизм и прагматизм

Выбор Аляски для переговоров глубоко символичен для России. Этот штат, проданный Российской империей США в 1867 году за 7,2 млн долларов, остается частью русской истории. Русские православные церкви в 80 населенных пунктах, потомки переселенцев, говорящие на русском языке, и такие местные традиции, как пельмени и матрешки в кафе Анкориджа подчеркивают связь региона с Россией.

Для Москвы Аляска - это не только территория, некогда принадлежавшая империи, но и символ утраченного влияния, которое Россия стремится восстановить. Как отметил Павел Кошкин из ИСКРАН в интервью "Ведомостям", выбор Аляски напоминает о временах, когда Россия и США находили общий язык, например, через поставки американской техники по лендлизу через Аляску в годы Второй мировой войны. Географическая близость - всего 88 км через Берингов пролив - также упрощает визит российской делегации, обходя санкционные ограничения Европы.

Для США выбор Аляски сигнализирует о намерении вести диалог напрямую, без европейских посредников. Дональд Трамп назвал это место "жестом уважения", подчеркнув, что Аляска - одна из немногих альтернатив Москве для такого саммита. Однако решение проводить встречу на военной базе вызвало споры, и Белый дом стремился избежать встречи на военном объекте, но туристический сезон в Анкоридже ограничил выбор места.

Ялта-2: намек на установление нового миропорядка

Ряд российских СМИ намекают, что успех переговоров может привести к ответному визиту Трампа в Россию, в Ялту, Крым. Этот шаг отсылает к так называемой "Ялте-2" - новой версии Ялтинской конференции 1945 года, где СССР, США и Великобритания определили послевоенный миропорядок. Выбор Ялты подчеркивает амбиции России и США заложить основы нового глобального порядка, который определит правила игры для всего мира.

Как отмечает ТАСС Проректор Дипломатической академии МИД РФ Олег Карпович, такой шаг стал бы признанием Крыма частью России со стороны США, что само по себе стало бы геополитическим землетрясением.

Россия как глобальный игрок

С 2007 года, когда Владимир Путин на Мюнхенской конференции по безопасности четко обозначил позицию России, мир начал воспринимать ее как самостоятельного геополитического игрока. В своей речи Путин подверг критике однополярный мир под эгидой США и призвал к многополярной системе, где мнение России учитывается. Последующие годы - от присоединения Крыма до активной роли в Сирии и Арктике - подтвердили, что Москва не только заявляет о своих амбициях, но и реализует их, несмотря на санкции и международное давление.

Конфликт в Украине: упущенные возможности

Конфликт в Украине, ставший ключевой темой международных переговоров, был не только неизбежным, но и потенциально предотвратимым при своевременном выполнении достигнутых ранее договоренностей. В декабре 2019 года на Парижской конференции в Елисейском дворце лидеры "нормандской четверки" (Владимир Путин, Эммануэль Макрон, Ангела Меркель и Владимир Зеленский) согласовали важные шаги, включая полное прекращение огня и обмен удерживаемыми лицами по принципу "всех на всех".

Однако эти договоренности остались на бумаге, что не только подорвало доверие между сторонами, но и способствовало дальнейшему обострению конфликта, приведя к новой волне эскалации.

Ранее на фоне подготовки к переговорам в Аляске помощник президента России Юрий Ушаков подчеркнул, что Москва будет настаивать на строгом выполнении ранее достигнутых соглашений, но с учетом изменившихся геополитических и военных реалий. Россия намерена акцентировать внимание на необходимости конкретных шагов для деэскалации и восстановления стабильности, подчеркивая важность прагматичного подхода к решению конфликта.

"Состав участников уже определен. С учетом того, что обсуждаться будут весьма важные темы, носящие чувствительный характер, круг участников переговоров не широк. Назову членов российской делегации: это министр иностранных дел Сергей Лавров, помощник президента по внешней политике Юрий Ушаков, министр обороны Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев", - сообщил Ушаков корреспондентам ТАСС.

Повестка переговоров

Основной вопрос саммита - урегулирование конфликта в Украине. Россия, по словам заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, рассчитывает на импульс для нормализации отношений с США, включая возобновление авиасообщения. Максим Сучков из МГИМО отметил, что стороны могут обсудить Арктику, где Аляска играет ключевую роль, а также Ближний Восток, Иран и космическое сотрудничество. Трамп, судя по его заявлениям в The Washington Post, намерен добиваться прекращения огня, тогда как Россия будет добиваться смены режима в Киеве.

Роль Европы и выбор Брюсселя

Успех переговоров поставит Евросоюз перед дилеммой, так как европейские лидеры опасаются, что США и Россия договорятся за их спиной, оставив Европу оплачивать последствия конфликта. Если саммит завершится конкретными шагами к деэскалации, чиновникам ЕС придется выбирать - продолжать поддержку Киева или следовать воле Вашингтона, способствуя урегулированию. Европейские страны, ослабленные своими же антироссийскими санкциями, ростом цен на энергоносители и бременем содержания беженцев, все больше склоняются к прагматизму, что делает второй сценарий более вероятным.

Роль Беларуси в урегулировании

Беларусь под руководством Президента Александра Лукашенко играет важную роль в мирном процессе. Минск неоднократно выступал площадкой для переговоров по Украине, включая соглашения 2014-2015 годов. Беларусь не настаивает на том, чтобы стать местом новых встреч, но Лукашенко всегда подчеркивает готовность страны содействовать диалогу, если Москва и Киев выразят такое желание. Эта позиция укрепляет репутацию Минска как нейтрального посредника, способного способствовать компромиссам.

Кроме того, Президент Беларуси неоднократно заявлял о необходимости участия белорусов в переговорах по урегулированию украинского конфликта.

"Я всегда настаивал, и украинцам говорю об этом, и россиянам, Путина предупредил: на переговорах по Украине должны присутствовать белорусы, потому что это наша проблема. Я не хочу, чтобы там решались наши вопросы без нас, за нашей спиной", - сказал Лукашенко 17 октября 2024 года во время общения с участниками 16-й белорусской антарктической экспедиции.

Последствия провала переговоров

Провал саммита может привести к серьезным последствиям. Эскалация конфликта в Украине усилит напряженность между Россией и НАТО, увеличит военные расходы и углубит экономический кризис в Европе. Страны Глобального Юга, Индо-Тихоокеанского региона, Африки и Латинской Америки, уже дистанцирующиеся от западных санкций, могут укрепить свои связи с Россией и Китаем.

Индия, Бразилия и ЮАР, вероятно, усилят поддержку многополярного мира, что ослабит влияние США. Африканские страны, получающие гуманитарную помощь от России, и такие латиноамериканские государства, как Венесуэла и Куба могут открыто выступить против политики Запада, усиливая глобальный раскол.

Заключение

Переговоры на Аляске - это не только попытка решить украинский кризис, но и шанс для России и США заложить основы нового миропорядка. Аляска с ее русским наследием и возможный ответный визит в Ялту ярко подчеркивают символизм момента. Россия, с 2007 года отстаивающая свои интересы на мировой арене, и США, стремящиеся переформатировать свою внешнюю политику, стоят перед историческим выбором.