В Беларуси отрегулированы вопросы назначения гражданам трудовой пенсии за периоды работы в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 августа подписал указ № 307 "О назначении пенсий отдельным категориям граждан за работу в Украине".



Документом вносятся изменения в указ от 30 августа 2014 года №420 "О лицах, прибывших в Республику Беларусь", которым установлен порядок оказания помощи тем, кто приехал из Украины и оказался в трудной жизненной ситуации. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службе главы государства.

Принятие нового указа связано с тем, что прекратилось действие межправительственного соглашения Беларуси и Украины о гарантиях прав граждан в области пенсионного обеспечения от 14 декабря 1995 года (оно было денонсировано Украиной) и, как следствие, утратили силу правовые основания для включения в стаж работы при назначении трудовой пенсии в Беларуси периодов работы на территории Украины с 1 января 1992 года до 1 июля 1998 года.

Реализация указа будет способствовать социальной защите прав граждан, постоянно проживающих в Беларуси и имеющих периоды работы в Украине.