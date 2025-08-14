3.72 BYN
Деятельность Администрации Президента усовершенствуют
Глава государства Александр Лукашенко 14 августа подписал указ № 303 "Об Администрации Президента Республики Беларусь", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского лидера.
Документ направлен на совершенствование деятельности как помощников Президента - инспекторов по областям и городу Минску, так и Администрации Президента в целом.
В частности, на помощников главы государства в регионах дополнительно возложены обязанности проводить не реже одного раза в месяц личный прием граждан, изучать с выездом на место принятые меры реагирования на негативные аспекты, о которых сообщалось в СМИ и обращениях населения. Они должны будут также осуществлять упреждающий контроль за выполнением поручений Президента.
В связи с необходимостью внесения множества технических корректировок и в целях обеспечения доступности восприятия указ изложен в новой редакции.