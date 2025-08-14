3.72 BYN
Глава МИД Венгрии заявил о желании ЕС и Украины сменить власть в его стране
Европейский союз совместно с Украиной хочет сменить правительство в Венгрии, поэтому открыто поддерживает политическую оппозицию в стране с надеждой, что они одержат победу на парламентских выборах в 2026 году. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС.
По словам главы МИД, руководство Евросоюза стремится к тому, чтобы в Венгрии сформировалось "правительство, лояльное к их интересам, воздерживающееся от критики брюссельских амбиций и поддерживающее расширение влияния ЕС".
Он добавил, что Киев разделяет позицию Брюсселя в этом вопросе.
"В настоящее время одним из ключевых приоритетов внешней политики Украины является обеспечение победы оппозиционной партии на предстоящих парламентских выборах в Венгрии. Главная цель Киева, в частности, заключается в смещении Виктора Орбана с должности премьер-министра Венгрии", - уточнил Сийярто.
Министр заявил, что в Киеве рассчитывают на приход к власти в Венгрии правительства, которое сразу же одобрит вступление Украины в Евросоюз и предоставит ей военную поддержку, включая поставки оружия. Действующее правительство Орбана препятствует этому, и Киев, как считает Сийярто, стремится устранить его.
По мнению Сийярто, европейские лидеры, "нагло, открыто и беспринципно" пытаются диктовать венгерскому народу за кого голосовать на предстоящих выборах.
Ранее Будапешт отмечал, что Брюссель намерен оказывать финансовую поддержку венгерской оппозиции через различные фонды.