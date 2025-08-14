Глава МИД Венгрии заявил о желании ЕС и Украины сменить власть в его стране

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f0ec777-d04a-4d68-bc49-0747333f93d0/conversions/bf07cbfc-003a-4209-99ae-99b0f5fe410b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f0ec777-d04a-4d68-bc49-0747333f93d0/conversions/bf07cbfc-003a-4209-99ae-99b0f5fe410b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f0ec777-d04a-4d68-bc49-0747333f93d0/conversions/bf07cbfc-003a-4209-99ae-99b0f5fe410b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f0ec777-d04a-4d68-bc49-0747333f93d0/conversions/bf07cbfc-003a-4209-99ae-99b0f5fe410b-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Европейский союз совместно с Украиной хочет сменить правительство в Венгрии, поэтому открыто поддерживает политическую оппозицию в стране с надеждой, что они одержат победу на парламентских выборах в 2026 году. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, пишет ТАСС.

По словам главы МИД, руководство Евросоюза стремится к тому, чтобы в Венгрии сформировалось "правительство, лояльное к их интересам, воздерживающееся от критики брюссельских амбиций и поддерживающее расширение влияния ЕС".

Он добавил, что Киев разделяет позицию Брюсселя в этом вопросе.

"В настоящее время одним из ключевых приоритетов внешней политики Украины является обеспечение победы оппозиционной партии на предстоящих парламентских выборах в Венгрии. Главная цель Киева, в частности, заключается в смещении Виктора Орбана с должности премьер-министра Венгрии", - уточнил Сийярто.

Министр заявил, что в Киеве рассчитывают на приход к власти в Венгрии правительства, которое сразу же одобрит вступление Украины в Евросоюз и предоставит ей военную поддержку, включая поставки оружия. Действующее правительство Орбана препятствует этому, и Киев, как считает Сийярто, стремится устранить его.

По мнению Сийярто, европейские лидеры, "нагло, открыто и беспринципно" пытаются диктовать венгерскому народу за кого голосовать на предстоящих выборах.