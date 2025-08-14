Отметим, Украина в рамках очередного обмена приняла лишь двух из тысячи военнопленных ВСУ, которых, по сообщениям российской стороны, ранее Киев вычеркнул из списков на обмен. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский.



6 августа RT со ссылкой на источники сообщил, что Киев отказался от тысячи солдат ВСУ, попросту вычеркнув их из списков на обмен. Допускается, что вместо них украинские власти могли внести других людей. Причина, по которой было принято такое решение, остается неизвестной.



По мнению посла МИД России по особым поручениям, Киев при обмене пленными с Россией пытается получить обратно наемников и радикалов, а простые солдаты ему не нужны.