Путин назвал энергичными усилия Трампа по прекращению боевых действий на Украине

"Расскажу, на каком этапе мы сейчас находимся в отношениях с нынешней американской администрацией. Как всем хорошо известно, она, на мой взгляд, предпринимает достаточно энергичные и искренние усилия, чтобы прекратить боевые действия, остановить кризис и выйти на договоренности. Это важно для всех сторон, вовлеченных в конфликт, чтобы создать долгосрочные условия мира как между нашими странами, так и в Европе, да и в мире в целом. Особенно, если на следующих этапах нам удастся договориться по вопросам контроля над стратегическими наступательными вооружениями", - добавил президент России.