Путин назвал энергичными усилия Трампа по прекращению боевых действий на Украине
Администрация американского лидера предпринимает энергичные усилия по прекращению боевых действий на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании перед саммитом на Аляске.
Он отметил, что проинформирует участников встречи о том, как идет переговорный процесс по урегулированию в Украине.
"Расскажу, на каком этапе мы сейчас находимся в отношениях с нынешней американской администрацией. Как всем хорошо известно, она, на мой взгляд, предпринимает достаточно энергичные и искренние усилия, чтобы прекратить боевые действия, остановить кризис и выйти на договоренности. Это важно для всех сторон, вовлеченных в конфликт, чтобы создать долгосрочные условия мира как между нашими странами, так и в Европе, да и в мире в целом. Особенно, если на следующих этапах нам удастся договориться по вопросам контроля над стратегическими наступательными вооружениями", - добавил президент России.
Встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирована на 15 августа на Аляске в Анкоридже на военной базе "Эльмендорф-Ричардсон".
Переговоры начнутся примерно в 22:30 по минскому времени с беседы тет-а-тет в присутствии переводчиков. Центральная тема встречи - урегулирование украинского конфликта.
Также президенты акцентируют внимание на других острых международных и региональных вопросах. И как сообщил Белый дом, вылет Трампа из