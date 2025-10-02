3.66 BYN
В Беларуси увеличилось количество пунктов временного содержания животных
Автор:Редакция news.by
В Беларуси увеличилось количество пунктов временного содержания животных. С начала года в стране действует закон об ответственном обращении с питомцами. Он не просто задает правила - он учит уважению. Теперь отвечать придется не только за прямой вред, но и за действия, которые могут навредить животному.
Началась регистрация собак, кошек и животных-компаньонов. Кроме того, домашние питомцы должны быть привиты от бешенства, а их содержание - соответствовать физиологическим потребностям животного.