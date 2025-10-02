3.66 BYN
В Беларуси выполнена тысячная кохлеарная имплантация
В Беларуси вернули возможность слышать уже тысяче человек через кохлеарные имплантации. Слух, как говорят врачи, - единственное чувство, которое медицина способна вернуть хирургически. Теперь благодаря таким технологиям это возможно сделать.
История маленького Ильи началась в Могилеве. Еще в роддоме врачи заподозрили у него проблемы со слухом и направили в РНПЦ оториноларингологии. С двух месяцев мальчик носил слуховой аппарат и ждал очереди на кохлеарную имплантацию. Совсем недавно он стал 1000-м пациентом, которому она была проведена.
"На громкие звуки вообще хорошая у ребенка реакция. Будем надеяться, что все будет у нас хорошо, что мы научимся слышать и понимать", - поделилась мама Ильи Анастасия.
Кохлеарная имплантация - самый надежный способ вернуть слух. Во время операции пациенту вживляют специальное устройство. Оно заменяет работу уха и отправляет звук прямо в слуховой нерв. В Беларуси такую операцию проводят с 2000 года. Одним из первых пациентов стала учитель специальной школы № 14 г. Минска Кристина Чепцова.
"Жизнь кардинально изменилась, потому что я потеряла слух внезапно. Я преподаю в специальной школе для слабослышащих детей, потому что у меня был всегда к этому интерес, хотелось самой помогать таким же, как я", - рассказала Кристина Чепцова.
В Беларуси кохлеарную имплантацию проводят как детям, так и взрослым. Наибольший эффект операция дает в раннем возрасте.
Николай Гребень, директор РНПЦ оториноларингологии:
"Для детей наиболее приемлемый возраст для выполнения кохлеарной имплантации - до 3 лет, но мы стремимся сделать эту операцию до 1 года. Взрослых оперируем только тех, кто уже умел разговаривать".
Успех кохлеарной имплантации определяется не только самой операцией. Важную роль играют реабилитация, работа с сурдопедагогами, психологами, а также поддержка семьи. Такой подход позволит пациентам учиться и строить будущее. И откроет им дорогу к жизни, наполненной звуками.