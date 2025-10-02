В Беларуси выполнена тысячная кохлеарная имплантация

В Беларуси вернули возможность слышать уже тысяче человек через кохлеарные имплантации. Слух, как говорят врачи, - единственное чувство, которое медицина способна вернуть хирургически. Теперь благодаря таким технологиям это возможно сделать.

История маленького Ильи началась в Могилеве. Еще в роддоме врачи заподозрили у него проблемы со слухом и направили в РНПЦ оториноларингологии. С двух месяцев мальчик носил слуховой аппарат и ждал очереди на кохлеарную имплантацию. Совсем недавно он стал 1000-м пациентом, которому она была проведена.

"На громкие звуки вообще хорошая у ребенка реакция. Будем надеяться, что все будет у нас хорошо, что мы научимся слышать и понимать", - поделилась мама Ильи Анастасия.

Врачи во время операции news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1ef84a64-ae0b-493d-9c1e-e9780093677d/conversions/d23f1900-6279-45cc-b425-2b9347a67137-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1ef84a64-ae0b-493d-9c1e-e9780093677d/conversions/d23f1900-6279-45cc-b425-2b9347a67137-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1ef84a64-ae0b-493d-9c1e-e9780093677d/conversions/d23f1900-6279-45cc-b425-2b9347a67137-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1ef84a64-ae0b-493d-9c1e-e9780093677d/conversions/d23f1900-6279-45cc-b425-2b9347a67137-xl-___webp_1920.webp 1920w

Кохлеарная имплантация - самый надежный способ вернуть слух. Во время операции пациенту вживляют специальное устройство. Оно заменяет работу уха и отправляет звук прямо в слуховой нерв. В Беларуси такую операцию проводят с 2000 года. Одним из первых пациентов стала учитель специальной школы № 14 г. Минска Кристина Чепцова.

"Жизнь кардинально изменилась, потому что я потеряла слух внезапно. Я преподаю в специальной школе для слабослышащих детей, потому что у меня был всегда к этому интерес, хотелось самой помогать таким же, как я", - рассказала Кристина Чепцова.

В Беларуси кохлеарную имплантацию проводят как детям, так и взрослым. Наибольший эффект операция дает в раннем возрасте.

Николай Гребень news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c8c4d03-85c9-4827-b0c1-2256731cb47b/conversions/48831156-1bf8-4564-8d3f-eec0b8a5def3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c8c4d03-85c9-4827-b0c1-2256731cb47b/conversions/48831156-1bf8-4564-8d3f-eec0b8a5def3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c8c4d03-85c9-4827-b0c1-2256731cb47b/conversions/48831156-1bf8-4564-8d3f-eec0b8a5def3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9c8c4d03-85c9-4827-b0c1-2256731cb47b/conversions/48831156-1bf8-4564-8d3f-eec0b8a5def3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Николай Гребень, директор РНПЦ оториноларингологии:

"Для детей наиболее приемлемый возраст для выполнения кохлеарной имплантации - до 3 лет, но мы стремимся сделать эту операцию до 1 года. Взрослых оперируем только тех, кто уже умел разговаривать".