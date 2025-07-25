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В "Белой Руси" объявили о создании молодежного движения "Искра"
Молодежное партийное движение "Искра" создается при белорусской партии "Белая Русь". Такое решение принято на заседании высшего политического совета партии, которое проходит 25 июля в Национальной библиотеке Беларуси, сообщает БЕЛТА.
По словам председателя белорусской партии "Белая Русь" Ольги Чемодановой, такая инициатива поступила от молодежи. Она интересна сама по себе и отличается от тех молодежных направлений, которые уже есть в стране.
"Это не совет, не общественное объединение. Это исключительно партийное молодежное движение. Думаю, это будет новый партийный формат. Я вижу, что в ряды партии молодежь сегодня готова вступать, готова работать", - сказала она.
Представитель молодежи Иван Квашко подтвердил корреспонденту БЕЛТА, что идею выдвигает молодежь Белорусской партии "Белая Русь". Подразумевается, что общественное движение будет реализовывать прикладные задачи по формированию кадрового резерва и проведению экспертно-аналитической работы для развития и продвижения программы партии "Белая Русь" в молодежной среде", - пояснил он.
На заседание вынесено семь вопросов, в том числе подписано соглашение между белорусской партией "Белая Русь" и РГОО "Белорусское общество "Знание".