В "Белой Руси" объявили о создании молодежного движения "Искра"

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Молодежное партийное движение "Искра" создается при белорусской партии "Белая Русь". Такое решение принято на заседании высшего политического совета партии, которое проходит 25 июля в Национальной библиотеке Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По словам председателя белорусской партии "Белая Русь" Ольги Чемодановой, такая инициатива поступила от молодежи. Она интересна сама по себе и отличается от тех молодежных направлений, которые уже есть в стране.

"Это не совет, не общественное объединение. Это исключительно партийное молодежное движение. Думаю, это будет новый партийный формат. Я вижу, что в ряды партии молодежь сегодня готова вступать, готова работать", - сказала она.

Представитель молодежи Иван Квашко подтвердил корреспонденту БЕЛТА, что идею выдвигает молодежь Белорусской партии "Белая Русь". Подразумевается, что общественное движение будет реализовывать прикладные задачи по формированию кадрового резерва и проведению экспертно-аналитической работы для развития и продвижения программы партии "Белая Русь" в молодежной среде", - пояснил он.