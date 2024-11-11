В Боровлянах открылось новое здание территориального центра социального обслуживания населения

Здание нового территориального центра социального обслуживания населения интересно как снаружи, так и внутри. Три этажа, много пространства, спокойная цветовая гамма. Отдельный вход для тренировочных квартир. Новостройка расположилась на одной из главных улиц в Боровлянах, а значит добраться сюда удобно.

Интерактивные классы, мастерские, более 20 кружков и клубов по интересам. А еще салон "Милосердие", где одежду и обувь от белорусских производителей можно получить в качестве спонсорской помощи. У многодетной семьи Алдановых сегодня двойное событие: они получили подарок лично от Натальи Кочановой.

Мария Алданова, жительница Минского района, многодетная мать:

"Мы являемся многодетной семьей, было приятно встретиться с Натальей Ивановной. Для нас важное событие - открытие центра в Боровлянах. Добираться удобнее. Мы сюда обращаемся за помощью при подготовке к школе".

Всего на учете в центре стоят более 30 тыс. человек, и это при том, что у соцучреждения есть отделения, к примеру, в Заславле и Михановичах.

Одно из ноу-хау нового здания в Боровлянах - комнаты безопасности, где просто и доступно объясняют, как себя вести в лесу и на воде, а также дома, например, с электроприборами или газовой плитой.

Сотрудник IT-компании Илья Латышев рассказал, что программа разработана как компьютерная игра, где есть 6 уроков по безопасности: о съедобных грибах и ягодах, краснокнижных растениях, ядовитых растениях, о том, как собираться в лес, что брать с собой, о браконьерстве, экологии.

Активное долголетие

Поддержка активного долголетия - важное направление в работе социальной службы в Беларуси. Вслед за Боровлянами похожие объекты появятся и в других регионах.

Елена Тиганина, директор территориального центра социального обслуживания населения Минского района:

"Нашими пожилыми гражданами организовано такое модное направление, как фитотерапия. Все травы они собирают самостоятельно, просушивают, делают уникальные чаи, которые поддерживают пожилых людей и граждан с инвалидностью".

Председатель комитета по труду, занятости и соцзащите Миноблисполкома, член Совета Республики Тамара Красовская отметила, что в следующем году завершится строительство территориального центра в Столбцах и в Смолевичах.

Строительство соцобъектов