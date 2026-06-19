В Гродненском районе проходят соревнования энергетиков

Беспилотники, квадроциклы, реальные условия работы. В Гродненском районе продолжаются областные соревнования бригад по ремонту и обслуживанию воздушных линий электропередачи напряжением 35 кВ и выше.

Впервые в программу включили этап с применением современных технологий. Участникам необходимо обследовать линию электропередачи, выявить дефекты и составить лист осмотра для дальнейшего принятия технических решений.

Дмитрий Соломанин, начальник службы электрических сетей РУП "Гродноэнерго":

"Соревнования проводятся на действующих линиях в условиях, максимально приближенных к реальным. Задача команд - провести осмотр линии с использованием квадроцикла и беспилотного летательного аппарата, выявить дефекты и составить лист осмотра для принятия дальнейших управленческих решений".

В подразделениях "Гродноэнерго" для обследования линий использовали 19 беспилотных летательных аппаратов. В ближайшее время парк техники пополнится еще одиннадцатью.