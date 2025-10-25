В ГТК Беларуси прокомментировали ситуацию на границе с Литвой

"За последние недели литовская сторона дважды закрывала границу с Беларусью в обоих пунктах пропуска, - напомнил он. - 22 октября граница была закрыта по инициативе литовской стороны на 6 часов, и в ночь на 25 октября практически полностью остановили движение в пунктах прокуска "Мядининкай" ("Каменный Лог") и "Шальчининкай" ("Бенякони"). Причем сделали они это без предупреждения как в первый, так и во второй раз".

По словам председателя ГТК, такие действия стали полной неожиданностью для лиц, пересекающих границу, особенно для физических лиц - создалась дополнительная очередь, люди не знали, что дальше делать, куда следовать, когда будет открыта граница. Такие действия беспрецедентны - без предупреждения закрыть границу, отметил он.

"Сейчас движение через границу восстановлено. В то же время за 12 часов, когда граница была закрыта, очередь ожидающих транспортных средств значительно увеличилась, особенно по физическим лицам, и поэтому пока очередь пройдет через границу, это займет довольно значительное время. Затор есть. Если для грузовых авто это уже обычная история, т. к. литовская сторона очень медленно принимает грузовики (порядка 50-60 фур через один пункт пропуска, что в 10 раз меньше пропускной способности), и вот эти полсуток отсутствия движения скажутся, но не сильно, то по легковым машинам, как правило, очередь не более суток, но из-за этого закрытия люди будут стоять на границе дольше", - заключил Владимир Орловский.