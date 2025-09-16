3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
В ходе учений "Запад-2025" авиаторы отработали посадку на автоучасток дороги
16 сентября в завершающий день учений "Запад-2025" в Дзержинском районе военные отработали вопросы вывода из-под ударов самолетов.
Зная преимущества и слабые точки авиации, в войне противник всегда стремится разрушить аэродромы. С воздуха прикрыть огромную площадь невозможно, а на земле самолет беспомощен. Поэтому существуют автомобильные участки дорог, куда авиация совершает посадку. Штурмовики Су-25 садились на трассу для дозаправки, а после наносили удары по условному противнику.
Павел Муравейко, начальник Генштаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Беларуси:
"Есть много вещей, которые еще предстоит проанализировать и понять. Мы обороняемся на своей земле. Белорусские солдаты научились активно использовать нашу инфраструктуру и местность. Они активно маскируются, готовят и создают для сохранения своей жизнедеятельности такие элементы, которые действительно позволяют выживать в современных военных конфликтах".
Для безопасности такого приземления задействованы различные воинские части, подразделения и службы ВВС и войск ПВО - обеспечение радиосвязью, радиолокационный контроль полетов, информирование пунктов боевого управления авиацией. Также задействованы подразделения инженерно-аэродромного, технического и тылового обеспечения. А подразделения охраны и военные вертолеты прикрывают дорогу от действий незаконных вооруженных формирований и диверсионно-разведывательных групп.