В Хойникском районе обнаружено новое массовое захоронение жертв геноцида времен ВОВ

Фото БЕЛТА

Прокуратура нашла в Хойникском районе ранее неизвестное место захоронения жертв геноцида времен Великой Отечественной войны, сообщает БЕЛТА.

В ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в Хойникском районе установлено ранее неизвестное место захоронения мирных жителей, расстрелянных немецко-фашистскими преступниками и их пособниками. Находится оно возле сельхозугодий у небольшой деревеньки Загалье Судковского сельсовета. B ходе раскопок здесь обнаружили останки минимум десяти мирных граждан.

Обстоятельства трагедии установлены в рамках расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.

Так, определенные данные были получены из архивного уголовного дела. В январе 1944 года предстал перед судом местный житель Илларион Иосифович Куприенко. Сельчанин в августе 1942 года в д.Туневщина участвовал в аресте двух семей цыганской национальности. Беззащитных мирных жителей конвоировали в Загальскую волостную полицию, а затем расстреляли.

Согласно материалам уголовного дела, в 1942 году мужчина выполнял функции сотского - крестьянина, которого назначали в помощь сельской полиции. Совместно с полицейским он арестовал две семьи - Малиновского Юзика и Волошина Ильи.

"Всего 12 человек, включая стариков, женщин и маленьких детей. Все имущество, принадлежавшее людям, - хлеб, скот, одежду и другие предметы - присвоили себе", - разъяснили в областной прокуратуре.

О небольшом захоронении знали и местные жители. Один из них - Владимир Мороз - и рассказал о том, что недалеко от его дома находится могила, в которой захоронены цыгане, убитые в военные годы. Это он подтвердил и сотруднику следственной группы по Хойникскому району.

77-летний пенсионер отметил, что об этом захоронении узнал примерно в 1970-х годах от пожилой торговки. По ее рассказам, цыган расстреляли полицаи во время оккупации Хойникского района.

Прокурор Хойникского района прибыл на место. При осмотре сразу заметил участок сельскохозяйственного поля вблизи указанного домовладения. Там была установлена металлическая ограда без каких-либо памятников, табличек или пояснительных надписей.

Предварительно, по результатам проведенных поисковых работ, военнослужащими 52-го отдельного специализированного поискового батальона на месте раскопок в верхних слоях обнаружены останки около десяти жертв. Также из ямы изъяты фрагменты пуговиц и пряжки, серьги и керамическая баночка.

Прокурор Хойникского района Андрей Судом провел небольшую экскурсию для ребят из Хойникского государственного колледжа, которые занимаются на военно-патриотическом факультативе. Он рассказал молодым людям о ранее неизвестном месте захоронения, установленном при расследовании уголовного дела о геноциде. Обратил внимание на важность защиты исторической памяти и недопущения реабилитации нацизма.

Андрей Судом отметил важность и актуальность такой работы. "Сегодня мы в очередной раз увидели печальные итоги пребывания фашистов на территории Беларуси. Одно дело - изучать историю по учебникам и совсем другое - увидеть все своими глазами. Мы видим останки чьих-то близких, чья жизнь так трагически оборвалась. На это невозможно смотреть равнодушно. Мы должны сделать все, чтобы война никогда не повторилась", - акцентировал он.

До 8 сентября это место открыто для посещения молодежью. Сюда приезжают учащиеся колледжей и 10-11 классов школ, представители трудовых коллективов учреждений и организаций из пяти ближайших районов Гомельской области.