В храмах Беларуси в праздник Покрова Пресвятой Богородицы совершат молебны о мире и семье

В праздник Покрова Пресвятой Богородицы в храмах и монастырях Беларуси будут совершены молебны о благополучии в семьях и сохранении мира на белорусской земле. Об этом сообщает официальный портал Белорусской православной церкви.

БПЦ примет участие в общереспубликанском праздновании Недели родительской любви, которая начнется 14 октября в праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День матери, а завершится 21 октября в День отца.