В Краснодаре задержан злоумышленник, напавший на посетителей ТЦ

В Краснодаре произошло нападение с ножом на посетителей торгового центра

По сообщению губернатора, предварительно пострадали 5 человек, им оказывают помощь в больницах. Одна из пострадавших скончалась по пути в больницу. Местные СМИ уточняют, что налетчик - 19-летний парень.

Злоумышленника задержал "смелый и неравнодушный очевидец", на место ЧП быстро прибыли сотрудники полиции и Росгвардии.