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В Краснодаре задержан злоумышленник, напавший на посетителей ТЦ

В Краснодаре произошло нападение с ножом на посетителей торгового центра

По сообщению губернатора, предварительно пострадали 5 человек, им оказывают помощь в больницах. Одна из пострадавших скончалась по пути в больницу. Местные СМИ уточняют, что налетчик - 19-летний парень.

Злоумышленника задержал "смелый и неравнодушный очевидец", на место ЧП быстро прибыли сотрудники полиции и Росгвардии.

Следственный комитет России возбудил уголовные дела об убийстве и покушении на убийство, назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

Разделы:

ОбществоПроисшествияРоссия

Теги:

торговый центрнападение с ножомКраснодар