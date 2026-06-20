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В Краснодаре задержан злоумышленник, напавший на посетителей ТЦ
Автор:Редакция news.by
В Краснодаре произошло нападение с ножом на посетителей торгового центра
По сообщению губернатора, предварительно пострадали 5 человек, им оказывают помощь в больницах. Одна из пострадавших скончалась по пути в больницу. Местные СМИ уточняют, что налетчик - 19-летний парень.
Злоумышленника задержал "смелый и неравнодушный очевидец", на место ЧП быстро прибыли сотрудники полиции и Росгвардии.
Следственный комитет России возбудил уголовные дела об убийстве и покушении на убийство, назначена судебно-психиатрическая экспертиза.