В лицее МВД пополнение - с 1 сентября у новобранцев начнется учебный процесс
В специализированном лицее МВД пополнение - новобранцы впервые переступили порог ведомственного корпуса в качестве учащихся. Бурю эмоций вызвало получение и примерка новой формы, к которой они так стремились. Ребята ознакомились с новыми условиями жизни, в которых они проведут ближайшие 5 лет.
Евгений Абрамович, начальник специализированного лицея МВД Беларуси:
"Сегодня абитуриенты въезжают к нам учащимися специализированного лицея МВД. Это особая атмосфера, особый праздник, особый ритуал. Дети и родители переживают, но выстояв такой хороший конкурс и такой отбор, мы думаем, что у нас все получится, они станут достойными защитниками правопорядка в нашей стране".
Новобранцев с 1 сентября ожидает не только сложный учебный процесс, но и серьезная физическая подготовка. А перед этим состоится торжественное событие - принятие присяги.