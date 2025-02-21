В Международный день родного языка строки известных поэтов своих стран прочли иностранные дипломаты

Максим Рыженков, министр иностранных дел Беларуси: "День родного языка - это не только день родного белорусского или русского языка, который является официальным, но это день родного языка того, с которым гражданин Беларуси услышал первое слово от своей мамы или от своего отца, которое произнес сам. Главное, что он сегодня живет здесь, в Беларуси. Своим трудом, своей вовлеченностью в общественные и политические процессы способствует развитию нашего государства, повышению благосостояния наших граждан. Вот это самое главное. И главное, что он видит нашу Беларусь своей родной страной. А уж какой он сегодня чувствует родной язык, это все зависит от него. Он наш, как говорит Президент, всегда. Это наши поляки, это наши евреи, это наши украинцы, это наши русские. Мы все - белорусы".