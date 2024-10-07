Они спасают жизни и стоят на страже нашего здоровья. Ежегодно в первый понедельник октября во многих странах отмечают Международный день врача.

В 2024 году торжество выпадает на 7 число. Что касается белорусской системы здравоохранения, то сегодня она имеет высокий авторитет в мире и с каждым годом активно развивается. В регионах модернизируются и строятся медицинские учреждения, внедряются передовые технологии и лечебные практики, выполняются уникальные операции.

В последние годы акцент делается на развитие межрайонных и межрегиональных центров. На уровне главы государства осуществляется контроль за достойной зарплатой и обеспечением медработников жильем.

Лариса Науменко, главный научный сотрудник лаборатории РНПЦ онкологии и медрадиологии имени Н. Н. Александрова:

"Я, как и любой доктор, от проделанной операции, которая прошла успешно, получаю удовольствие. Я пришла работать в РПЦ онкологии в 2000 году. Органосохраняющего лечения тогда в республике вообще не было. Все пациенты для сохранения органа направлялись за рубеж. То, что можем мы сегодня, в меня вселяет большую радость и надежды".

Лариса Науменко отметила, что сейчас собралась хорошая команда грамотных и толковых молодых специалистов. Те операции, которые считались раньше сложными, стоят на потоке и выполняются врачами успешно.

В Международный день врача белорусские медики рассказали о своем пути в этой нелегкой профессии

Научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии имени Александрова имеет большой научный потенциал, много интересных проектов. Разрабатываются вакцины, которые позволят нашим людям, которым не повезло и они заболели, лечиться, долго жить и быть счастливыми.

Светлана Балабко, заместитель главного врача Городской клинической больницы скорой медицинской помощи г. Минска:

"В жизни мелочей не бывает, в профессии мелочей не бывает. Работа в реанимации научила меня держать удар, контролировать свои эмоции. Необходимо научиться принимать радость от спасенных жизней. Я являюсь заместителем главного врача по внебюджетной деятельности Городской клинической больницы скорой медицинской помощи. В клинику я пришла в 1989 году молодым специалистом, окончив Минское медицинское училище № 2. С тех самых пор, уже 35 лет, я работаю в клинике".

Светлана Балабко рассказала, что больница для нее - единый живой организм, где от работы каждого структурного подразделения зависит конечный результат. А конечный результат - это выздоровление пациента и обеспечение его дальнейшего качества жизни. "Мы являемся лидером по экспорту медицинских услуг. География наших пациентов очень велика. Это совершенно разные страны: Ближний и Дальний Восток, страны Европы, страны ближнего зарубежья. За 2023 год к нам обратилось порядка 1,8 тыс. иностранных граждан за медицинской помощью", - подчеркнула медик.

Елена Кобызева, главная медицинская сестра РНПЦ травматологии и ортопедии:

"Я работаю главной медицинской сестрой, училась 8 лет - 3 года в колледже и 5 лет в институте. В моем подчинении 240 медицинских сестер и около 163 санитарок. Все индивидуальны. 1 августа было 30 лет трудового стажа. За это время, конечно, медицина изменилась. Работать стало сложнее, потому что требования стали более жесткие".

В Международный день врача белорусские медики рассказали о своем пути в этой нелегкой профессии