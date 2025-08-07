В МИД подтвердили факт гибели белоруски в результате несчастного случая в Бурятии

Министерство иностранных дел Беларуси с сожалением подтвердило факт гибели гражданки Беларуси в результате несчастного случая, произошедшего в Республике Бурятия Российской Федерации, сообщили в пресс-службе МИД.

"По предварительным данным, группа из пяти белорусских туристов совершала сплав по реке. В лодке находилась супружеская пара. Женщина выпала за борт, супруг попытался спасти ее, прыгнув в воду, но, к сожалению, спасти ее не удалось. Мужчина самостоятельно выбрался на берег. Остальные члены группы не пострадали. Группа остается на месте под наблюдением спасателей", - отметили в МИД.