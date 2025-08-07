3.69 BYN
В МИД подтвердили факт гибели белоруски в результате несчастного случая в Бурятии
Министерство иностранных дел Беларуси с сожалением подтвердило факт гибели гражданки Беларуси в результате несчастного случая, произошедшего в Республике Бурятия Российской Федерации, сообщили в пресс-службе МИД.
"По предварительным данным, группа из пяти белорусских туристов совершала сплав по реке. В лодке находилась супружеская пара. Женщина выпала за борт, супруг попытался спасти ее, прыгнув в воду, но, к сожалению, спасти ее не удалось. Мужчина самостоятельно выбрался на берег. Остальные члены группы не пострадали. Группа остается на месте под наблюдением спасателей", - отметили в МИД.
По информации МЧС России, в течение ближайших 36 часов планируется эвакуация.
МИД и Посольство Беларуси в России находятся в постоянном контакте с местными органами власти, спасательными службами. Ситуация находится на особом контроле.
"Министерство выражает искренние соболезнования семье и близким погибшей. Вся возможная консульская помощь будет оказана", - подчеркнули в МИД.