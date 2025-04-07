В Минобразования рассказали, сколько россиян смогут поступить в вузы Беларуси по квоте в 2025 году

Определены перечень специальностей, профильных испытаний в форме ЕГЭ, сданного в России, и количество мест очной (дневной) формы получения образования за счет средств республиканского бюджета, на которые могут быть зачислены российские абитуриенты. "Первый предмет профильных испытаний в форме ЕГЭ, сданный в России, - биология, литература, математика, иностранный язык, обществознание, химия, география, физика. Соответственно второй - история и все вышеперечисленные. Всего в перечне 131 специальность. Среди них "специальное и инклюзивное образование", "микро- и наноэлектроника", "беспилотные авиационные комплексы", "искусственный интеллект", "кибербезопасность" и многое другое. Поступающим по итогам ЕГЭ на востребованные экономикой специальности в вузы Беларуси россиянам предлагается 863 бюджетных места. Цифра аналогична приему в 2024 году", - проинформировали в пресс-службе.