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В Минобразования рассказали, сколько россиян смогут поступить в вузы Беларуси по квоте в 2025 году
Министерство образования Беларуси утвердило условия зачисления без вступительных испытаний в белорусские вузы граждан России. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу ведомства.
Определены перечень специальностей, профильных испытаний в форме ЕГЭ, сданного в России, и количество мест очной (дневной) формы получения образования за счет средств республиканского бюджета, на которые могут быть зачислены российские абитуриенты. "Первый предмет профильных испытаний в форме ЕГЭ, сданный в России, - биология, литература, математика, иностранный язык, обществознание, химия, география, физика. Соответственно второй - история и все вышеперечисленные. Всего в перечне 131 специальность. Среди них "специальное и инклюзивное образование", "микро- и наноэлектроника", "беспилотные авиационные комплексы", "искусственный интеллект", "кибербезопасность" и многое другое. Поступающим по итогам ЕГЭ на востребованные экономикой специальности в вузы Беларуси россиянам предлагается 863 бюджетных места. Цифра аналогична приему в 2024 году", - проинформировали в пресс-службе.
Отмечено, что самый большой набор (35 человек) организован на специальность "ветеринарная медицина" в Витебскую ордена "Знак Почета" государственную академию ветеринарной медицины. Также 20 квотных мест для россиян предусмотрено на специальность "производство продукции растительного происхождения" в БГСХА.