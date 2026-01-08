В Минске чествуют лауреатов премии "За духовное возрождение"

"Надо сказать, что, наверное, время выбрало нас для воплощения этого проекта. Трудно выделить одного какого-то человека. Это все-таки авторский коллектив. И авторский коллектив - 234 человека - сегодня получает эту награду. Это творческая группа, коллектив, который работал над этим проектом. Только представьте, сколько это людей! И это награда каждого, абсолютно каждого, кто много часов работал за компьютером, кто много часов проводил на съемочных площадках и, главное, болел и горел этой идеей так же, как и мы", - рассказала заместитель главного директора главной дирекции телеканала "Первый информационный" Ольга Макей.

"У нас было 12 сценаристов. Нужно понимать, что у каждого свой стиль, у каждого свое понимание, как это должно было выглядеть. И у меня было две задачи. Первая задача - я должен был это все свести в единую линию. Все это написать, отредактировать в едином стиле, для того чтобы эти серии выглядели цельным материалом, для того чтобы мне было удобно это все начитывать, во-первых. Во-вторых, все-таки я 20 лет в журналистике, я сюда приехал в 90-е годы, я очень хорошо помню те события. И, конечно, я очень-очень много добавлял своего, работал над текстом, и очень много здесь, в этом сценарии, есть моих вещей. Поэтому на протяжении многих месяцев иногда и до поздней ночи за компьютером приходилось работать".