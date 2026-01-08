Авторский коллектив Белтелерадиокомпании стал лауреатом премии "За духовное возрождение"

Наша страна сильна традициями, которые связывают целые поколения. Одна из самых ярких - чествование лауреатов премии "За духовное возрождение". В эти праздничные дни мы отмечаем заслуги людей, которые сделали нашу страну богаче - духовно и нравственно.

Лауреатами, как правило, становятся целые коллективы. Среди них и авторский коллектив Белтелерадиокомпании, отмеченный за создание документально-аналитического цикла телефильмов "Время выбрало нас". Расскажем, как создавалось самое доскональное исследование белорусской суверенной истории.

Факт 19 ноября 2024 года сразу после "Панорамы" на первой кнопке тысячи взглядов были прикованы к новому проекту БТ, анонсирующего авторскую аналитику под неожиданным ракурсом.

Первая серия открыла страницу истории 1991 года: о тотальном дефиците, Беловежских соглашениях и о новой реальности для белорусов. Беларусь теперь независимая страна, и это самое ценное, что есть у нас.

С первых серий проекта в тысячах комментариев люди просили показывать этот цикл в школах на уроках истории. Зритель, чуткий и внимательный, сразу оценил глубину и доступность изложения. Здесь нет места домыслам - только, что называется, факты на стол.

А за этими фактами - титанический труд авторов. Например, работа над первыми сериями о 1990-х подобна археологическим раскопкам в недавнем прошлом. На самом деле архивы шепчут - нужно просто уметь слушать и не просто найти кадры, а оживить эпоху, поняв ее нерв, не упустив из виду факты, отражающие всю сложность тех лет.

Глеб Горбатенко, ответственный выпускающий отдела выпуска главной дирекции телеканала "Первый информационный":

"Мы сделали такой срез по стране: постарались достать все самое интересное, показать архивные кадры, сочные и насыщенные лайфы. Одной из самых главных задач была работа со спикерами. Это не просто люди, которые жили в то время, но и те, кто, по сути, воссоздавал нашу государственность".

В основе этого масштабного телевизионного проекта - три кита: эксклюзивные интервью, уникальные архивные кадры и максимальное погружение в то время. Но как оживить историю? Как заставить цифры и даты говорить голосами тех, кто их создавал? Ведущий цикла программ Иван Эйсмонт стал не просто рассказчиком, но и проводником времени для миллионов зрителей, иногда даже нарушая законы гравитации.

Как трудные времена рождают сильных личностей? Почему "отвести страну от пропасти" - это не просто фигура речи? И как страна, пережившая лихолетье, обретает новое дыхание вместе с Александром Лукашенко? Ответы были в артефактах каждого года независимости. Чтобы их собрать воедино, потребовалась работа целого конструкторского бюро телевизионного искусства.

"Проект был разбит на 4 блока. Под каждый подготовили студию. Работали круглосуточно: наносили метки, приклеивали приспособления, чтобы притречить камеру к объекту. Много было новинок, в том числе и для нас. Мы никогда с этим не сталкивались. Было очень интересно попробовать, как это на вкус", - поделился главный режиссер главной дирекции телеканала "Первый информационный" Илья Кревчик.

В фокусе внимания авторов оказались все сферы жизни общества: международные переговоры, визиты и договоренности, важные социальные проекты и их реализация, расширение культурных связей, строительство знаковых объектов, спортивные достижения и даже погодные аномалии. Приветствовали зрителя лично авторы каждой серии.

"Это было около 200 спикеров, которые говорили на совершенно разные темы. Это были часы записи. Если брать весомость материала, это 2 терабайта - очень и очень много", - подчеркнула ведущая телеканала "Первый информационный" Екатерина Тихомирова.